Cañuelas avanza hacia su Polo Judicial: expropian “El Castillo” para centralizar servicios de Justicia y Seguridad.

La Provincia ordenó la urgente toma de posesión del histórico inmueble. Tras indemnizar a los propietarios, pasará a la órbita de la Suprema Corte bonaerense para concentrar dependencias judiciales y áreas vinculadas a seguridad y tránsito.

La ciudad de Cañuelas suma un capítulo clave en su desarrollo institucional. Fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires la Ley 15.603, que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al emblemático inmueble conocido como “El Castillo”, antigua sede de la firma alimenticia Finaco, fundada a comienzos del siglo XX por el industrial francés Gustave Artaux.

La normativa no solo habilita la expropiación, sino que además ordena la urgente toma de posesión, un punto que marca la prioridad que el Estado provincial le asigna al proyecto. La operación será a título oneroso, es decir, contempla el pago de la correspondiente compensación a los titulares de dominio.

Destino: un polo judicial para Cañuelas

Una vez finalizado el proceso expropiatorio y cumplidos los pasos legales, el inmueble será transferido al dominio de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que asumirá todos los gastos que demande la iniciativa.

El objetivo es claro: crear en ese predio un Polo Judicial, de Seguridad y Tránsito Municipal, que permitirá concentrar distintas dependencias hoy dispersas, mejorando la atención al vecino y la operatividad del sistema.

El proyecto aprobado en noviembre había sido impulsado originalmente en 2022 por la diputada massista Ayelén Itatí Rasquetti, con la idea de instalar allí:

El Juzgado de Garantías N° 8

Las Fiscalías Descentralizadas N° 1 y 2

Oficinas vinculadas a seguridad

Áreas relacionadas con tránsito

La centralización apunta a optimizar recursos, facilitar trámites y dotar a Cañuelas de una infraestructura judicial acorde al crecimiento del distrito.

Qué dice la Ley 15.603

La norma identifica con precisión catastral los inmuebles alcanzados: Partidas 2666 y 4747, Circunscripción II, Parcelas 195a y 195b, inscriptas en las Matrículas N° 13.694 y 13.695, a nombre de Nilda Aquino Arzamendia y/o quienes resulten sus legítimos propietarios.

Además, establece que:

Los inmuebles, accesorios e instalaciones serán transferidos a la Suprema Corte bonaerense.

El gasto será afrontado por ese organismo.

Deberá firmarse un convenio específico de uso y ocupación con la Municipalidad de Cañuelas.

Un edificio con peso histórico, ahora con función pública

“El Castillo”, con su impronta arquitectónica y su pasado industrial ligado a Finaco, deja atrás décadas de abandono y usos limitados para proyectarse como epicentro institucional. La decisión combina recuperación patrimonial con una fuerte apuesta a fortalecer la presencia del Estado en materia judicial y de seguridad en el distrito.

Con esta medida, Cañuelas no solo preserva un ícono urbano, sino que lo resignifica al servicio de una función clave para la comunidad.