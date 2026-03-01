Cañuelas cambia de escala: el boom inmobiliario, más empleo y una señal clara con la llegada de McDonald’s.

Compartir

El crecimiento industrial, el desarrollo de nuevos barrios y el desembarco de grandes marcas muestran una ciudad que dejó de ser solo agropecuaria para convertirse en un polo de inversión y trabajo en el sur bonaerense.

Cañuelas atraviesa una transformación silenciosa pero contundente. En los últimos años, la ciudad consolidó un proceso de expansión económica que combina producción, industria y un fuerte dinamismo inmobiliario. El resultado es visible: más empleo, más movimiento comercial y un cambio de perfil que empieza a modificar la escala urbana.

Uno de los motores centrales es el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), que convirtió al distrito en un nodo estratégico para la comercialización de hacienda. A su alrededor se activaron servicios logísticos, transporte, hotelería, gastronomía, mantenimiento y seguridad privada. Cada jornada de actividad genera una cadena de empleo que impacta directamente en la economía local.

En paralelo, el Parque Industrial Cañuelas continúa ampliando su capacidad productiva. Empresas de distintos rubros generan puestos de trabajo en manufactura, administración, logística y servicios técnicos. La ciudad dejó de depender exclusivamente del campo y comenzó a diversificar su matriz económica.

El efecto multiplicador del real estate

Sin embargo, el fenómeno más visible es el boom inmobiliario. La apertura de nuevos barrios abiertos y desarrollos residenciales atrajo a compradores del conurbano y de otras zonas que buscan lotes, entorno verde y cercanía con la Ciudad de Buenos Aires, más tranquilidad y un entorno que sigue siendo amigable como en los tiempos donde solo era un pueblo.

Pero el impacto va mucho más allá de la venta de terrenos.

Cada emprendimiento activa una red de trabajo que incluye agrimensores que subdividen, escribanos que escriturán, arquitectos que proyectan, albañiles que construyen, electricistas, plomeros y gasistas. También perforistas que realizan pozos de agua, empresas que instalan alumbrado, trabajadores que colocan alambrados perimetrales, maquinistas que nivelan calles y camioneros que transportan tosca, piedra y materiales.

La cadena continúa en los corralones, ferreterías y proveedores locales. A eso se suma la instalación de nuevos comercios: supermercados, farmacias, servicios gastronómicos y emprendimientos personales que encuentran una demanda creciente.

En términos económicos, el desarrollo inmobiliario funciona como un multiplicador: por cada lote vendido se generan múltiples puestos directos e indirectos.

McDonald’s como termómetro del crecimiento

En ese contexto, la llegada de McDonald’s a Cañuelas funciona como una señal empresarial concreta. Las multinacionales no desembarcan por azar: evalúan tránsito, densidad poblacional, proyección de consumo y crecimiento sostenido.

Hace una década, la ciudad difícilmente hubiese estado en el radar de una marca global de ese nivel. Hoy, el escenario cambió. El aumento del movimiento urbano, la consolidación de corredores comerciales sobre Ruta 3 y la expansión habitacional generaron las condiciones necesarias.

Más que un restaurante, el nuevo local representa un síntoma: Cañuelas alcanzó una masa crítica que la posiciona en otra categoría dentro del mapa bonaerense.

Una ciudad en transición

El proceso parece lejos de detenerse. Cuando una ciudad alcanza determinado volumen poblacional y comercial, comienzan a proyectarse infraestructuras de mayor escala: centros comerciales, nuevas cadenas y servicios más complejos.

La combinación de industria, polo agroganadero, inversión inmobiliaria y expansión comercial coloca a Cañuelas en un punto de inflexión. El progreso ya no es solo una expectativa. Se ve en las obras, en las calles nuevas, en los camiones descargando materiales y en los trabajadores levantando viviendas.

El crecimiento dejó de ser una promesa. En Cañuelas, hoy, es una realidad que se construye todos los días.