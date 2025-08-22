Cañuelas celebra el Día del Folclore argentino
Hoy 22 de agosto el Instituto Cultural celebra el Día del folclore argentino en el Salón Parroquial de la calle Lara al 751. Las puertas de abren a las 20:30hs para festejar a puro baile y tradición nuestra música popular.
Por Martín Aleandro
Hoy es convocatoria abierta, es verdaderamente popular el festejo, la armamos entre todos. Están invitadas las agrupaciones de Danzas, agrupaciones musicales, Centros Tradicionalistas y a todo aquel que se sienta representante de nuestro folclore. No olvidar traer el mate, la reposera y todas las ganas de bailar y disfrutar. Para contactarse y organizarnos mejor los hacen al 2226-601500, sino nos vemos en la rueda de baile.
La palabra folclore es amplia, abarca la cultura en general de los pueblos. Sus costumbres, sus comidas, sus danzas y músicas, las leyendas de los pueblos y los cantares populares. Es la expresión más genuina que identifica a la gente del lugar y la presenta de cuerpo y forma frente a un mundo que la reconoce en sus similitudes y diferencias. Representa la identidad colectiva que nos aúna como pueblo y son los más sabios los que se encargan de transmitirla a las nuevas generaciones porque en su inmensa sabiduría entienden que un pueblo sin cultura está destinado a desaparecer o a ser conquistado por expresiones culturales foráneas.
El Instituto Cultural Cañuelas desde un principio entendió perfectamente y supo ver el potencial de su pueblo. Hace once años que forma a las generaciones más jóvenes para que sean ellos protagonistas y futuros cultores de nuestra tradición, forma niños y niñas que sienten y son parte, hasta piedra fundamental del colectivo social en el cual vivimos, me atrevo a decir, poque soy parte del ICC desde un principio y he visto crecer y formase como profesionales a decenas y decenas de vecinos. Por esto mismo hoy se festeja, porque Cañuelas como Polo Cultural defiende lo mas importante que tenemos como pueblo, nuestro folclore. ¡¡Salud!!