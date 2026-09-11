Cañuelas celebra el Día del Maestro

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En un contexto que exige poner en valor la tarea educativa, la comunidad local se prepara para homenajear a sus docentes en una velada especial el próximo 11 de septiembre, destacando el rol transformador del magisterio en la construcción social: la educación como pilar insustituible del futuro

Por Martín Aleandro

La gran Fiesta del Día del Maestro/a se llevará a cabo el próximo viernes 11 de septiembre a las 21 horas en el Predio U.T.A., ubicado sobre la Ruta 3 (km 59,7). Aquellos docentes y miembros de la comunidad educativa que deseen participar podrán adquirir sus entradas, a un costo de $15.000, desde este martes 8 hasta el jueves 10 de septiembre inclusive, en el horario de 9 a 20 horas, en la boletería del Cine Teatro Cañuelas (Lara 824). El evento promete ser un merecido espacio de reencuentro, celebración y profundo reconocimiento a la vocación que transforma el presente y proyecta el mañana.

El ejercicio docente constituye la piedra fundamental sobre la cual se erige cualquier sociedad civilizada y con futuro. En tiempos convulsos donde el conocimiento y los valores colectivos resultan vitales, reivindicar la labor de aquellos que cotidianamente guían, enseñan y abren la mente de las nuevas generaciones no solo es un acto de justicia, sino una urgencia cultural. Bajo la consigna “Un gran maestro toma la mano, abre la mente y toca el corazón”, la Jefatura de Inspectores Distrital, el Consejo Escolar y el Gobierno Municipal de Cañuelas convocan a los educadores del distrito a reunirse y festejar su día, reconociendo el compromiso ético y pedagógico con el que sostienen el tejido social.