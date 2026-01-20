Cañuelas celebra su 204° aniversario con desfile, música y una gran fiesta popular

Compartir

Este sábado 24 de enero, desde las 19 horas, la Plaza San Martín será el punto de encuentro para los festejos por el 204° Aniversario de Cañuelas, con una propuesta abierta a toda la comunidad que combinará tradición, cultura y producción local.

La celebración tendrá como eje un gran desfile tradicionalista, del que participarán centros tradicionalistas, ballets folclóricos y una destacada exhibición de autos antiguos, en un recorrido cargado de identidad y raíces. La conducción del desfile estará a cargo de Pablo Domínguez y Jorge Alonso, con la participación especial del payador Oscar Silva y el acompañamiento musical de Lucas y Pablo Silva, aportando el sello criollo a la jornada.

El cierre de los festejos será con un show artístico en vivo, que contará con las presentaciones de Folcloretrío y Santiago Quiroz, bajo la conducción de Kike Alcoba, coronando una noche pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Además, durante toda la jornada funcionará una feria de artesanos y emprendedores locales, que sumará color, creatividad y producción cañuelense al evento, reforzando el espíritu comunitario de la celebración.

La invitación está hecha para compartir una verdadera fiesta popular, celebrar la historia y la identidad del distrito y decir, entre todos: ¡Feliz cumpleaños Cañuelas!