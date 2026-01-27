CAÑUELAS CELEBRÓ 204 AÑOS CON UN MULTITUDINARIO DESFILE.

Compartir

Más de 10 mil personas participaron este sábado del desfile y las celebraciones por el 204° aniversario del Partido de Cañuelas, en una jornada multitudinaria que combinó tradición, identidad local y una masiva convocatoria popular sobre la Avenida Libertad, entre las calles 9 de Julio y San Martín.

El acto fue encabezado por la intendenta Marisa Fassi, acompañada por el parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta, junto a concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales y representantes de instituciones locales. Como ya es habitual en estos desfiles, la jefa comunal participó montando a caballo junto a los Gauchos de Uribelarrea, sumándose al recorrido tradicionalista.

Las actividades comenzaron desde las 18 horas con una feria de artesanos y emprendedores en la plaza San Martín, que fue ampliamente recorrida por vecinos y visitantes. A las 19 se dio inicio formal al desfile, previo al cual se entregaron reconocimientos a Carlos Loray, por su trayectoria como escritor gauchesco y su aporte sostenido a la cultura y la comunidad local, y otro a la familia de Mario Díaz, en homenaje a su legado y compromiso con la identidad y la historia de Cañuelas.

Tras los reconocimientos se produjo la apertura del desfile, con una destacada participación de ballets y agrupaciones de danzas folklóricas. Participaron la Agrupación Colibrí, Pasión Folklórica, el Taller de Folclore Adultos del ICC, la Agrupación Folclórica Adultos del ICC, Imagen de mi Pueblo, el Taller Folklórico El Cencerro, Ballet Fénix, Alegría y Tradición, la Cooperativa Cultural La Comunitaria, Ballet Sueño Pampa, Ballet Santa Rosa, la Escuela Carlos Vega y el Centro de Jubilados 11 de Octubre, culminando con una presentación conjunta.

Durante la primera parte de la jornada también se destacó la pasada de autos clásicos y antiguos, a cargo de la Asociación Vehículos Antiguos de Cañuelas (AVAC), que aportó un atractivo especial y sumó valor histórico a la celebración.

Ya entrada la tarde, tras el saludo protocolar y el tradicional pedido de autorización del capataz a la intendenta, comenzó el desfile criollo nocturno, con la conducción de Pablo Domínguez y Jorge Alonso, y el acompañamiento del payador Oscar Silva, con la participación de los siguientes centros tradicionalistas: Colorados del Monte; Federación de Centros Tradicionalistas; Escuela N° 13 (Camino Panelo); El Cencerro; Gauchos de Uribelarrea; Agrupación La Amistad; Riendas de Uribelarrea; Los Callejeros; Abuelo Paisa; El Pial (Monte Grande); La Bota (La Noria); El Pimienta (Petión); CEPT N° 33 El Deslinde; Las Cañuelas; El Potro; y El Reservado (Tristán Suárez).

El cierre de la jornada estuvo a cargo de una extensa grilla artística en el escenario principal, con presentaciones de Bruno Carabel, FolcloreTrío, Santiago Quiroz y LaCyber Band, poniendo el broche final a una noche cargada de música, emociones y sentido de pertenencia en un nuevo aniversario de Cañuelas.