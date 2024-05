Cañuelas celebró el 214° Aniversario de la Revolución de Mayo.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este 25 de Mayo las actividades oficiales en conmemoración del 214° aniversario de la Revolución de Mayo.

En primera instancia la jefa comunal acompañó desde el predio de la Sociedad Rural el inicio de la «Cabalgata Patria» organizada por Centros Tradicionalistas del distrito.

Marisa Fassi saludó a los participantes, y destacó la importancia de reivindicar la historia de nuestro país. «Nos tocó un hermoso Día de la Patria y qué mejor que celebrarlo junto a ustedes, con nuestros centros tradicionalistas, abrazando nuestra tradición, recordando nuestra historia. Con esta gran cabalgata gaucha, la primera en Cañuelas”, expresó la intendenta. “El amor por la patria nos tiene que unir siempre”, agregó Marisa.

Más tarde, la intendenta acompañada por el diputado del Mercosur, Gustavo Arrieta, y autoridades municipales participó del tradicional Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde se exhibió una imagen de la Virgen Nuestra Señora de Luján, patrona de la Patria. La multitudinaria celebración fue acompañada por las Banderas de Ceremonia de las escuelas del distrito.

La Oración por la Patria fue presidida por el Cura Párroco de Cañuelas Federico Sosa, quien destacó en su homilía que «en la Iglesia estamos viviendo un tiempo muy especial que es el tiempo de la solidaridad, el tiempo del escuchar, que nos invita a detenernos y contemplar a nuestros hermanos, contemplar la realidad y así entrar a fraternalmente un diálogo fecundo”.

El Cura Párroco agregó que «todos nosotros quisiéramos que la tan conocida y demasiado sufrida grieta se termine, pero sin embargo, hasta que no apostemos a un diálogo sincero, amable, respetuoso y abierto, esto no será posible”. Y sostuvo que, «la solidaridad no es dar lo que me sobra o dar con un simple asistencialismo. Sino que cuando soy solidario, es con todo mi corazón, toda mi humanidad”.

Al término del Tedeum, la jefa comunal y las autoridades colocaron una ofrenda floral en la Pirámide de Mayo en honor a los próceres de la Revolución, y compartieron torta frita y chocolate con todos los vecinos y vecinas presentes.