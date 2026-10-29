Cañuelas: cerca de 300 chicos participaron de la sexta Jornada de Inclusión organizada por el Club de Leones.

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Bajo el lema “Nuestro país, nuestros derechos”, la iniciativa reunió a instituciones vinculadas a la discapacidad de todo el distrito. La jornada estuvo marcada por actividades recreativas, música, juegos y un fuerte espíritu de integración.

Por Oscar H. H.

El Club de Leones de Cañuelas llevó adelante con gran éxito la sexta edición de la Jornada de Inclusión, un encuentro que reunió a cerca de 300 chicos y chicas pertenecientes a distintas instituciones para personas con discapacidad del distrito.

La actividad se desarrolló el pasado miércoles en el predio del exgremio Atilra, actualmente perteneciente a Camioneros, bajo el lema “Nuestro país, nuestros derechos”, con el objetivo de promover la inclusión, la integración y la convivencia a través de propuestas recreativas.

Durante una jornada acompañada por excelentes condiciones climáticas, los participantes disfrutaron de juegos, música, canciones y distintas actividades que favorecieron el encuentro y la socialización. Además, compartieron un almuerzo con pizzas, hamburguesas y una mesa dulce preparada especialmente para la ocasión.

En diálogo con CañuelasYa, Sebastián Gallardo, presidente del Club de Leones de Cañuelas, expresó su satisfacción por el desarrollo del encuentro.

“Muy contento por la jornada vivida y me pone feliz ver tanta cantidad de chicos reunidos. Fue el objetivo cumplido para mí”, manifestó.

Por su parte, Adriana Rospide, integrante de la institución organizadora, destacó el crecimiento que ha tenido esta propuesta a lo largo de sus seis ediciones.

“Contenta por la jornada. Esta es la sexta edición y comenzamos siendo poquitos los días sábados. Vamos puliendo todos los años algo nuevo, año a año nos vamos agrandando, no solo con la cantidad de gente que viene, sino también en ideas nuevas, ya que este es un trabajo en equipo, todos trabajando para los chicos con discapacidad”, señaló.

El acompañamiento de la comunidad

Rospide también resaltó la importancia del trabajo conjunto y agradeció a las instituciones, empresas y comercios que colaboraron para hacer posible el encuentro.

“Sin la ayuda y colaboración esto no se podría realizar, solos no podemos”, expresó, al tiempo que agradeció especialmente a la intendenta Marisa Fassi, al Gobierno municipal y a las áreas de Discapacidad, Deportes y Cultura.

Asimismo, reconoció el acompañamiento de Molino Cañuelas, Los Serafines, Panadería San Blas, Panadería La Alemana, Lácteos Mayol y los distintos comerciantes que brindaron su apoyo a la iniciativa.

Una jornada de encuentro e integración

La actividad se extendió desde la mañana hasta horas de la tarde y contó con la participación de numerosas instituciones del distrito, entre ellas la Fundación I.P.N.A. de Alejandro Petión, la Escuela de Educación Especial Nº 501 “Ministro Osvaldo Zarini” de Cañuelas, la Escuela de Educación Especial Nº 502 de Máximo Paz, el Hogar de Discapacidad y Centro de Día “San Onofrio” de Máximo Paz, el Hogar Santa María del Rosario, APYAD, el Hospital Subzonal “Dardo Rocha” de Uribelarrea y el Club Inclusivo de Fútbol.

También acompañaron la iniciativa representantes de los clubes de Leones de Monte Grande, Berazategui, Ensenada y General Rodríguez, junto a los integrantes de la institución anfitriona de Cañuelas.

De esta manera, la sexta Jornada de Inclusión volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, participación y convivencia, reafirmando el compromiso del Club de Leones y de toda la comunidad con la integración y el bienestar de las personas con discapacidad.