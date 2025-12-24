Cañuelas cerró la Semana de la Navidad con un multitudinario desfile y un emotivo festejo final.

Compartir

Cientos de vecinos y vecinas acompañaron una celebración llena de color, música y mensajes de unión. El desfile recorrió el centro de la ciudad y culminó con espectáculos, villancicos y una postal inolvidable para toda la familia.

Con una gran convocatoria popular, Cañuelas despidió la Semana de la Navidad con un desfile que recorrió las calles céntricas y un cierre festivo cargado de emoción, alegría y espíritu comunitario. La intendenta Marisa Fassi participó de las actividades y acompañó a la comunidad durante la jornada final.

El Desfile de Navidad se llevó a cabo este martes y pudo desarrollarse con normalidad pese a las condiciones climáticas. A lo largo del recorrido participaron más de 40 artistas, entre patinadores, bailarines, acróbatas, artistas en zancos, atracciones luminosas, burbujas y personajes navideños, que ofrecieron un espectáculo dinámico, colorido y pensado especialmente para el disfrute de las familias.

La propuesta incluyó además la participación de autos antiguos y motos especialmente decorados para la ocasión, reflejando el trabajo previo y el compromiso de quienes formaron parte de la organización. En varios de los vehículos se sumaron familias de la ciudad, que acompañaron el recorrido y compartieron la celebración junto al público presente.

Finalizado el desfile, el escenario principal se convirtió en el punto de encuentro para el cierre artístico. Allí se presentó el coro de niños de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que interpretó villancicos tradicionales y aportó un clima de recogimiento, esperanza y reflexión, con un mensaje ligado al nacimiento de Jesús y al verdadero sentido de la Navidad.

Luego, un show musical sirvió de antesala para uno de los momentos más esperados de la noche: la llegada de Papá Noel, que marcó simbólicamente el encendido de la Navidad con palabras centradas en el amor, la unión, la familia y la solidaridad.

El broche final llegó con una caída de nieve artificial que emocionó a grandes y chicos y regaló una postal inolvidable del cierre de la jornada. De este modo, la Semana de la Navidad concluyó con un mensaje positivo y esperanzador, reforzando los valores de encuentro comunitario y celebración compartida que atraviesan estas fechas tan especiales.