Cañuelas: ciclistas organizan la peregrinación de 75 kilómetros.

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Tras la cancelación del evento original, un grupo de ciclistas de Cañuelas tomó la iniciativa de mantener viva la tradicional peregrinación. La convocatoria será el domingo 22 de noviembre, con salida a las 7:00 desde la Plaza San Martín. Los participantes recorrerán 75 kilómetros y estiman llegar al santuario alrededor de las 12:30.

La tradicional peregrinación en bicicleta tendrá finalmente una nueva edición gracias a la iniciativa de un grupo de ciclistas locales que decidió asumir la organización del recorrido, luego de que se anunciara la cancelación del evento originalmente previsto.

La decisión busca preservar una actividad que reúne el deporte, la fe y el espíritu de encuentro entre quienes cada año participan de esta experiencia.

La convocatoria está prevista para el domingo 22 de noviembre, con punto de encuentro a las 6:00 de la mañana en la Plaza San Martín de Cañuelas. Una hora más tarde, a las 7:00, los ciclistas iniciarán el recorrido de aproximadamente 75 kilómetros hacia el santuario, donde se estima que arribarán alrededor de las 12:30.

La iniciativa representa también el compromiso de los propios participantes, quienes, ante la posibilidad de que la peregrinación no se realizara, decidieron organizarse para darle continuidad.

De esta manera, los ciclistas de Cañuelas se preparan para compartir una nueva jornada de esfuerzo, compañerismo y devoción, manteniendo vigente una tradición que trasciende lo deportivo y se convierte en una experiencia colectiva.