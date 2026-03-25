Cañuelas conmemoró el Día Nacional de la Memoria a 50 años del golpe de Estado.

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Con actividades institucionales, educativas y culturales, la comunidad participó de una jornada de reflexión sobre la memoria histórica y la vigencia de la democracia.

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Cañuelas llevó adelante una jornada de actividades que convocó a autoridades, instituciones, estudiantes y vecinos, reafirmando el compromiso con la memoria, la democracia y los derechos humanos.

La jornada comenzó en el Pasaje Reimer, donde se realizó el acto protocolar con la entonación del Himno Nacional y la colocación de una ofrenda floral en la obra «Resistencia» de Francisca Verd.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Antonella Villalba, ex alumna de la Escuela Estrada; Elena Sargsyan, alumna de la Escuela Secundaria N°18 de Villa Adriana; la concejala de la UCR Claudia Pereletegui; y la diputada provincial Ayelén Rasquetti.

Antonella Villalba expresó que “la memoria no es solamente recordar, la memoria también es preguntarnos qué hacemos hoy con ese legado”.

Por su parte, Elena Sargsyan sostuvo que “pensar y visibilizar lo que pasó durante la dictadura nos hace entender que la democracia que tenemos ahora no siempre estuvo garantizada”.

En tanto, Claudia Pereleteguy afirmó que “la memoria es una parte de esa verdad que debemos sostener, porque sin verdad es imposible llegar a la justicia”.

Asimismo, Ayelén Rasquetti señaló que “si no aprendemos de esas historias, nos vamos a condenar a vivirlas de nuevo”.

El cierre del acto estuvo a cargo del vicepresidente del Parlasur Gustavo Arrieta, quien llevó a los presentes el saludo de la intendenta Marisa Fassi y señaló que “hoy es un momento en que como comunidad nos damos cita para reflexionar, para mirar el pasado, construir nuestra identidad como pueblo y pensar qué es lo que nos está pasando en el presente y cómo proyectamos nuestro futuro”.

Asimismo, afirmó que “hace cincuenta años se instauró el terrorismo de Estado, con crímenes de lesa humanidad, pero también con un proyecto económico que multiplicó la deuda externa, destruyó la industria nacional y solo pudo imponerse a través del terror”.

En ese sentido, agregó que “debemos tener cuidado. Hoy la violencia, la violencia verbal, la violencia simbólica, la violencia fáctica se pasean como virtud”, y sostuvo que “debemos reforzar nuestro convencimiento de que la democracia es el mejor sistema que conocemos y que vale la pena defenderla”.

La actividad continuó en el Honorable Concejo Deliberante, donde se colocó una ofrenda en el monumento a Esteban Reimer, creado por el artista «Lenchi» y restaurado recientemente por Gladys Mondino.

Allí hizo uso de la palabra el histórico referente de la Unión Cívica Radical, Guillermo «Tito» Pérez, quien expresó que “una cosa es contarla y otra haberla vivido. En los lugares de trabajo, quienes defendían derechos desaparecían de un día para otro”.

La concejala Claudia Pereleteguy señaló que “hoy podemos estar frente a un micrófono y decir lo que pensamos gracias a la democracia”.

La presidenta del bloque Fuerza Patria, Sandra Cardozo, sostuvo que “hay una sola historia, la de los 30.000 desaparecidos… tenían un nombre, tenían un apellido, tenían sueños”, y agregó que “mientras haya un argentino o una argentina que tenga memoria y que luche al lado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, tenemos un futuro con esperanza”.

Asimismo, Gustavo Arrieta afirmó que “hace cincuenta años vino a implementarse un proyecto económico que multiplicó la deuda externa por ocho y destruyó el aparato productivo de la Argentina”, y agregó que “no podemos naturalizar la violencia, ni la descalificación. La democracia se construye con debate, respeto y participación”.

Por último, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Maximiliano Mazzanti, se refirió a Esteban Reimer y expresó que «quiero reivindicar, reafirmar la lucha incansable de las Madres, de las Abuelas, de los organismos de derechos humanos».

La jornada finalizó en el Instituto Cultural Cañuelas, donde se desarrolló una actividad artística.

El poeta y periodista Raúl Valobra leyó dos poemas y destacó que “podrán robarnos tantas primaveras… pero nos queda la voz de la poesía”.

Luego, el subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Altamirano, expresó que “cuando hablamos del 24 de marzo no tengo ninguna duda de dónde me tengo que parar… son 30.000 y no vamos a dar ni un paso atrás”.

Por su parte, el concejal Kike Alcoba señaló que “si hoy estamos acá fue porque hubo un grupo de madres que enfrentaron a los genocidas”, y agregó que “no hay lucha que no se dé con alegría”.

El cierre estuvo a cargo de la interpretación del tema “Madres”, de Los Caballeros de la Quema, por Sebastián Bolaño, Pablo Altamirano y Gabriel Gianoni.

Al finalizar, se invitó a recorrer la muestra “Memorias”, realizada en colaboración con el Museo Campo, ubicada en una Sala del Instituto Cultural.

Las actividades se habían iniciado en los días previos con la proyección del documental “Revelar, indicios de identidad”, del director Fermín Rivera, en el Honorable Concejo Deliberante, seguida de un cine debate, y continuaron con la vigilia en la Plaza San Martín, que incluyó intervenciones artísticas, micrófono abierto y la presentación de bandas locales, culminando a la medianoche con el Himno Nacional.