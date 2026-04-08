Cañuelas convoca a profesionales para integrar la Junta Evaluadora del Certificado Único de Discapacidad

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El Gobierno Municipal de Cañuelas, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Discapacidad, lanzó una convocatoria dirigida a profesionales matriculados para integrar la Junta Evaluadora encargada de la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), una herramienta clave para garantizar derechos y acceso a prestaciones.

Por: @oscarhh10

La iniciativa apunta a conformar un equipo interdisciplinario que permita realizar evaluaciones integrales, en línea con la normativa vigente y con una mirada centrada en el respeto y la inclusión de las personas con discapacidad.

La convocatoria está orientada a profesionales de diversas áreas, entre ellas Medicina, Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Kinesiología, Fonoaudiología y Psicopedagogía.

Entre los requisitos establecidos se solicita contar con título habilitante y matrícula vigente, disponibilidad para trabajar en equipo dentro de un abordaje interdisciplinario y compromiso con una evaluación respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de fortalecer este espacio de evaluación, que tiene como objetivo garantizar procesos adecuados y equitativos para quienes requieren acceder al Certificado Único de Discapacidad, documento fundamental para la inclusión social y el acceso a distintos beneficios.

Quienes deseen postularse deberán enviar su currículum vitae, copia de título y matrícula vigente, y de manera opcional una carta de motivación al correo electrónico: canuelasdiscapacidad@gmail.com.

Finalmente, desde el Gobierno Municipal agradecieron la difusión de esta convocatoria, en el marco del compromiso con la igualdad de oportunidades y la construcción de una comunidad más inclusiva en Cañuelas.