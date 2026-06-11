Cañuelas despide a Javier Burgos: decretan 48 horas de Duelo Comunitario.

El reconocido referente del atletismo local y trabajador municipal falleció este martes. En homenaje a su trayectoria y al legado que dejó en el deporte de la ciudad, el Municipio de Cañuelas decretó 48 horas de Duelo Comunitario. Durante más de tres décadas promovió el atletismo y fue el creador de la tradicional competencia “Cañuelas Corre”.

El Gobierno Municipal de Cañuelas expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Javier Burgos, nacido el 14 de agosto de 1979, destacado referente del atletismo local y trabajador municipal del área de Deportes.

Por más de 30 años, Javier dedicó su esfuerzo y compromiso al desarrollo y la promoción del atletismo en nuestra comunidad. Fue organizador de numerosas competencias, acompañó y representó a nuestro distrito en diversas pruebas de alcance nacional.

Su pasión por el deporte dejó una huella imborrable en Cañuelas, siendo además el creador de la tradicional carrera “Cañuelas Corre”, un evento que se consolidó como un espacio de encuentro, esfuerzo y superación para cientos de deportistas y vecinos.

En reconocimiento a su trayectoria, compromiso y valioso aporte a la comunidad deportiva, la intendenta Marisa Fassi decretó 48 horas de Duelo Comunitario.

Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y a toda la familia del atletismo.

Su legado permanecerá en cada competencia, en cada atleta que alentó y en cada paso que contribuyó a dar al deporte de nuestra comunidad.