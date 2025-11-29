Cañuelas dijo presente en el 3º Encuentro Provincial de Cultura

Compartir

Amplia delegación local participó de la jornada en el Teatro Argentino de La Plata.

Con una destacada participación, el municipio de Cañuelas formó parte este jueves del 3° Encuentro Provincial de Cultura bonaerense, realizado en el Teatro Argentino de La Plata. La intendenta Marisa Fassi acompañó al gobernador Axel Kicillof en la apertura oficial del evento, que reunió a representantes del sector cultural de toda la provincia con el objetivo de fortalecer redes, planificar acciones y construir diagnósticos comunes.

En la Sala Ginastera, Kicillof subrayó la decisión del Gobierno provincial de “redoblar los esfuerzos para acompañar e impulsar los proyectos culturales bonaerenses”, remarcando que las políticas deben diseñarse “con los artistas y referentes de la cultura como verdaderos protagonistas”. La presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y el intendente de La Plata, Julio Alak, también destacaron el rol del Estado en garantizar el derecho al acceso y la producción artística.

La delegación cañuelense tuvo una participación activa en distintas comisiones y espacios de debate.

En Danza estuvieron presentes La Comunitaria de La Noria, representada por Silvia Pérez, y el Ballet Imagen de mi Pueblo, dirigido por Lita Bracco, que además realizó una intervención artística en los pasillos del teatro.

En el área de Centros Tradicionalistas, participaron referentes de la Agrupación Tradicionalista Cañuelas, representada por Alberto Cirone y Norma Martínez.

El municipio también formó parte de los ejes de Convivencia Cultural y Discapacidad, con Andrea García y Adriana Rospide; de Artes Visuales, Centros Culturales y Territorio, con Gladys Mondino; de Redes Institucionales, con Martina Godoy; y de Bibliotecas, Promoción de la Lectura y Archivos, donde participaron Juan Manuel Rizzi y Lautaro Mazzocchi. A esto se sumó la presencia de otros referentes locales que asistieron por sus propios medios, especialmente dentro del área tradicionalista.

El encuentro reunió a artistas, productores, docentes, programadores y colectivos culturales en una jornada de intercambio dedicada a compartir experiencias y proyectar políticas que fortalezcan el entramado cultural en toda la provincia. Para Cañuelas, la actividad significó un nuevo paso en la consolidación de sus expresiones artísticas y comunitarias dentro del escenario bonaerense.