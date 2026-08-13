Cañuelas en marcha con nuevos desarrollos logísticos para consolidar el crecimiento productivo y el futuro de los jóvenes

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En las instalaciones del Hotel Sousset, cientos de vecinos e instituciones se congregaron para acompañar la firma de los convenios de KM57 Flex Depot y Hub Logístico Cañuelas, dos megaobras sobre la Ruta 205 que generarán cientos de puestos de trabajo e impulsarán el polo industrial del distrito.

Por Martín Aleandro

Este martes 11 de agosto en las instalaciones del Hotel Sousset se respiraba el calor propio de las jornadas históricas. Cientos de vecinos, comerciantes, referentes de la Feria Rural y del Mercado Agroganadero, junto a centros de jubilados, autoridades educativas y representantes de instituciones intermedias, colmaron el recinto en la ciudad de Cañuelas para presenciar la firma del convenio de dos emprendimientos privados de envergadura: KM57 Flex Depot y el Hub Logístico Cañuelas (HLC). El acto, encabezado por la intendenta municipal Marisa Fassi, marcó un hito en la expansión económica de la región con la incorporación de 16 unidades operativas flexibles y un predio de 11 hectáreas con 33 parcelas sobre la estratégica Ruta Nacional 205. El proyecto no solo implicará una infraestructura moderna dotada de conectividad y tecnología, sino que garantizará la creación de entre 350 y 500 empleos directos y más de un millar de indirectos, abriendo un horizonte de oportunidades y trabajo genuino principalmente para los jóvenes locales.

Esta doble firma ratifica el proceso de profunda transformación que ha consolidado a Cañuelas como uno de los nodos productivos y estratégicos más dinámicos de la provincia de Buenos Aires. Durante los últimos años, la ciudad ha sabido articular una sinergia virtuosa donde conviven un parque industrial en plena expansión, un polo gastronómico de alcance regional y un entramado educativo comprometido con la formación técnica y universitaria de sus ciudadanos. Al respecto, Fassi enfatizó durante el encuentro que «Cañuelas tiene una enorme fortaleza. Es tierra de oportunidades porque acá confluyen la producción, la logística, la industria, el campo», recordando que la ubicación privilegiada, a tan solo 60 kilómetros del principal centro de consumo de la Argentina convierte al municipio en un imán indispensable para la inversión. El crecimiento sostenido del distrito no es casual, sino el resultado del acompañamiento del Estado municipal a quienes apuestan por el desarrollo local, reafirmando que el trabajo constituye el verdadero ordenador social de la comunidad.

La presentación formal contó con la emoción compartida al recordar al querido emprendedor Darío Alonso en el marco del proyecto KM57 Flex Depot, así como con la destacada presencia de desarrolladores como Natalia Alonso, Antonio Mones, el arquitecto Sergio Castro y Lorena Verón, quienes coincidieron en que estas inversiones marcan un antes y un después en la región. Con infraestructura de primer nivel que incluye paneles aislantes ignífugos, energía de media tensión, fibra óptica y criterios de sustentabilidad energética, estos complejos fortalecen la articulación público-privada. En palabras de las autoridades, Cañuelas se consolida como «un municipio que abraza, que enamora y que acompaña a quienes eligen nuestra tierra para invertir y para generar trabajo», cimentando un porvenir próspero donde el progreso económico camina de la mano de la inclusión y el orgullo de toda una comunidad.