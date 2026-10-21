Cañuelas: “¿Esposas?”, una comedia que invita a reflexionar

Compartir

El grupo Teatro en la Terraza presenta este sábado 24 de octubre, a las 20 horas, la obra ¿Esposas?, del autor Daniel Salomone, en la Sociedad de Fomento 1° de Mayo, ubicada en Nazca 386, Cañuelas. Bajo la dirección de Ariadna Aristegui y Daniela Ruaro, quienes también integran el elenco junto a Lala Deldó, la propuesta combina humor y reflexión sobre el machismo y las conductas naturalizadas en la sociedad.

En diálogo con Cañuelas Ya, Aristegui destacó la importancia de construir “un teatro con conciencia” que invite al público a pensar. Las entradas ya están a la venta y pueden solicitarse a través de Instagram: @enlaterraza.teatro.

Por Martín Aleandro

El teatro independiente como faro y creador de sentido en la comunidad

Los espacios teatrales comunitarios e independientes van mucho más allá de ser simples salas de exhibición; funcionan como auténticos núcleos generadores de sentido y lugares de pertenencia. En ellos, la práctica artística se transforma en un servicio a la comunidad donde el público y los realizadores se encuentran para compartir preguntas, visibilizar problemáticas sociales y construir identidad colectiva. Espacios como Teatro en la Terraza demuestran que el arte escénico es una herramienta viva de encuentro e inclusión, capaz de invitar al espectador a sumarse, participar activamente y reflexionar sobre la realidad que nos rodea.

Cañuelas Ya entrevistó a Ariadna Aristegui para que nos cuente los secretos de la obra.

—¿Cómo se enmarca la presentación de ¿Esposas? dentro de la actividad que vienen desarrollando como grupo?

Con esta obra, ¿Esposas?, del autor Daniel Salomone, venimos trabajando hace un par de meses, pero es solamente una obra de un ciclo de teatro que venimos haciendo desde agosto, aproximadamente. La primera obra que presentamos fue Las 75 puñaladas, que la interpretaban dos miembros más del grupo. Ahora, este sábado 24 de octubre, presentamos ¿Esposas?, en donde actúo yo, Ariadna Aristegui, que soy la directora; Daniela Ruaro, que está en la dirección conmigo también; y Lala Deldó. Y después, en diciembre, vamos a presentar otra obra que se llama El juego de la copa, con otros integrantes del grupo.

—¿Qué propuesta o concepto define la identidad de Teatro en la Terraza como espacio y grupo de trabajo?

Bueno, Teatro en la Terraza, en cuanto a grupo, no es que es un grupo consolidado en sí, sino como que es un servicio a la comunidad y a todo aquel que quiera actuar; es decir que cualquiera que quiera participar puede venir y ser parte. No hace falta tener experiencia previa. A todo aquel que le guste el teatro, si quiere actuar, y si hay alguno que todavía no se anima a subirse al escenario, también puede ser parte desde detrás de escena: con las luces, el sonido, el vestuario, la escenografía. Nosotros lo vemos como un espacio de unión, de compartir este amor por el teatro, y nos reunimos todos los sábados de 18:00 a 20:00 hs en la Sociedad de Fomento Primero de Mayo.

—¿Qué buscan transmitir a través de las obras que eligen para llevar a escena?

Esta obra, como todas las que llevo y trato como directora de representar, son obras que tengan un mensaje detrás. Me parece muy bien también el teatro que sea solamente entretenimiento, de ir, reírse un rato y demás, pero me gusta más traer propuestas de obras que tengan un mensaje detrás, que la gente venga a pasar un lindo momento, se ría, pero también se vaya con alguna pregunta o alguna reflexión; que no sea como un teatro vacío, sino un teatro más de conciencia.

—¿De qué manera aborda ¿Esposas? esa búsqueda reflexiva y qué temas pone sobre la mesa?

En este caso, ¿Esposas?, si bien lo llevamos por el lado cómico y es muy divertida, también tiene un mensaje detrás. En este caso es un poco sobre el machismo, sobre las cuestiones que están normalizadas y que no están tan bien, y nos reímos de eso. Creo que también es una forma de visibilizar, y creo que principalmente la elegimos por eso. Es muy divertida, pero me parece muy importante el mensaje que deja.

—¿Cómo viven la previa a esta función y qué balance hacés del camino recorrido hasta ahora con el proyecto?

Para esta función la verdad que estamos bastante ansiosos, estresados, pero muy contentos. Si bien somos tres actrices en escena, atrás hay un equipo de laburo enorme: los chicos que ayudan a montar la escenografía, con las luces, con el sonido, con todo. Estamos muy contentos y también estamos contentos de que se vea el fruto de tanto esfuerzo. Si bien empezamos hace poco, porque empezamos hace un año y medio, casi dos, ya presentamos cuatro obras, esta sería la quinta. Y nada, estamos contentos de empezar a ganarnos nuestro espacio, a darnos a conocer un poco más en la cultura teatral cañuelense, que la gente también nos conozca no solo por un reconocimiento nuestro, sino por el hecho de un servicio que creemos que estamos brindando a la comunidad y que es necesario. Para mí es muy necesario que haya estos espacios de encuentro, de creación, y estas funciones logran eso: que alguien vaya a ver una obra y diga ‘che, yo quiero hacer esto’ y se pueda sumar, encuentre un lugar de pertenencia. Estamos muy contentos por eso.

Una trayectoria en constante expansión

Iniciado a principios de 2025 bajo la coordinación de Ariadna Aristegui, el grupo Teatro en la Terraza nació como un espacio de formación y expresión artística para jóvenes, adolescentes y adultos. En su recorrido escénico ha llevado a las tablas producciones como Tu Mentira, Esto es el Colmo, Dudas sin Fundamento y la reciente 75 puñaladas. Con la llegada de ¿Esposas?, la agrupación continúa consolidando su propuesta cultural en Cañuelas y manteniendo sus talleres y ensayos abiertos todos los sábados en la Sociedad de Fomento 1° de Mayo, con reservas e información disponibles a través de su Instagram @enlaterraza.teatro.