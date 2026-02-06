Cañuelas FC: Mauro Arrieta proyecta un 2026 con ilusión, refuerzos a medida y un club en plena transformación

Por @oscarhh10

¿Qué análisis hacés de este mercado de pases para el CFC?

Creo que hicimos un muy buen mercado de pases por dos motivos. Primero, logramos que se queden todos los chicos que me pidió la dupla técnica, y nosotros también pensábamos que se tenían que quedar. Te hablo desde Francescoli hasta Fernández, logramos retenerlos.

También conseguimos que continúen todos los chicos del club que habían debutado, que ya van a tener un campeonato encima, como pidió la dupla técnica.

A la vez, logramos traer 4 o 5 jugadores en puestos que ellos habían reclamado y, encima, eran los nombres que querían. Trajimos un chico de Rosario, un “10” que era la primera opción; incorporamos dos “9”, que era donde nos estaban faltando variantes. Sumamos al central Ortiz, que tiene un largo recorrido en el ascenso, con dos ascensos logrados y pasado por el club. También trajimos un “5” y un “4”. Todo dentro de nuestras posibilidades, sin hacer locuras ni comprometer el futuro del club. Trajimos lo que querían los DT.

¿Expectativas?

La verdad que estoy muy ilusionado, porque reforzamos donde todos creíamos que había que reforzar y mantuvimos lo que queríamos mantener. Además, todos los chicos que debutaron el año pasado, que son alrededor de diez, hoy están más preparados y con experiencia, así que esperamos que puedan dar todavía más que la temporada pasada.

¿Y de la divisional qué viste o charlaste con otros dirigentes? ¿Va a estar más dura que en 2025?

Creo que va a estar igual. Vos hablás con todos los presidentes y te dicen que está dura la mano, que no hay plata, que no van a traer a nadie… y después se refuerza todo el mundo. Creo que habrá 6 o 7 equipos que van a estar en punta, que se reforzaron bien y trabajaron bien.

Tenés a Alem, que se reforzó bien; al Club Leones (de la familia Messi), que es una incógnita, pero sabemos que recursos no les faltan, así que van a armar un equipo competitivo. También Berazategui y otros equipos fuertes. Va a ser un campeonato duro, que para mí se va a definir por detalles.

¿Para el CFC, de mínima, sería ingresar al octogonal?

Mínimamente aspiramos a eso. Creo que este año, por cómo se viene trabajando, tendríamos que ingresar al reducido. También está la ilusión de pelear por la punta o el ascenso directo. Después, esto es fútbol… a veces armás un equipo para mantener la categoría y terminás peleando el ascenso, y otras veces pasa al revés. El fútbol no es matemática. Nuestra visión es que tendríamos que andar muy bien.

¿Cómo está el club en general, obras o proyectos?

Tuvimos un año de mucho trabajo. No tengo más que palabras de agradecimiento para la gente que me acompaña, socios y sponsors, porque gracias a eso en enero pudimos avanzar con muchas obras. El club tiene la particularidad de tener 2.500 socios y 1.500 chicos practicando deporte a diario, entonces es casi imposible hacer obras durante el año. Hay que hacer todo entre diciembre y enero.

Encaramos varias obras: una gran modificación en la sede, renovación de vestuarios, baños nuevos, vestuario para árbitros y vestuario para damas, algo que el club no tenía y era necesario. Se pintó toda la cancha de paleta a nuevo, se renovó la de básquet y se cambiaron los aros, y comenzaron obras de vestuarios para paleta. Además, hicimos un gimnasio en el “Arín”: pasamos de uno viejo de 40 m² a uno de 240 m², totalmente equipado para mejorar el rendimiento de nuestros deportistas.

¿Con la obra de las nuevas canchas de paddle, la idea es restaurar la Casona?

Tal cual. Uno de los puntos del contrato es que la Casa Antigua, de estilo inglés, mantenga su fachada intacta pero renovada. El buffet del paddle funcionará allí, respetando esa identidad.

¿Hay alguna obra importante proyectada a futuro?

Como club, y como ciudad de 70 mil habitantes, apuntamos a un club a cien años. Hoy no tenemos un polideportivo en Cañuelas que pueda albergar 2.000 o 3.000 personas. Nuestro sueño es construir uno en el terreno del antiguo “Cajón” (25 de Mayo al 1200). Es un proyecto ambicioso, pero necesario para el club y la ciudad. Se haría por etapas: piso, vestuarios, estructura, techado, tribunas… para tener el polideportivo que nos merecemos.

¿Algo que quieras agregar?

Agradecer. En este primer año de gestión quiero agradecer a socios, deportistas y a todas las personas que trabajan día a día en el club. Es el club que representa a la ciudad y queremos que nos sigan acompañando, porque tenemos mucho por crecer y mejorar.