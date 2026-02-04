Cañuelas fortalece la prevención: incorporan tres nuevos móviles al sistema de seguridad.

Compartir

El Municipio y la Provincia de Buenos Aires sumaron nuevas unidades policiales para reforzar el patrullaje en distintos puntos del distrito. Dos vehículos reemplazan móviles dañados en Máximo Paz y un tercero, adquirido con fondos municipales, amplía la presencia policial en el casco urbano, consolidando el esquema local de prevención y respuesta.

La intendenta Marisa Fassi encabezó la incorporación de tres nuevos móviles de seguridad al sistema local de prevención, en el marco de una articulación entre el Municipio de Cañuelas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La presentación se realizó en el Centro de Operaciones Municipal (COM), núcleo estratégico del monitoreo y la coordinación operativa del distrito.

Dos de las unidades fueron gestionadas ante la Provincia para reemplazar vehículos dañados tras los hechos de vandalismo registrados el 17 de enero en Máximo Paz. El tercer móvil fue adquirido por el Municipio con fondos propios para ampliar la capacidad de patrullaje en el casco urbano.

Las unidades provinciales, entregadas por el subsecretario de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio, pertenecen al Programa de Seguridad Ciudadana y consisten en dos camionetas Ford Ranger (identificadas como OI 33322 dominio AG972NZ y OI 33219 dominio AG991TT). Estarán abocadas a tareas de patrullaje preventivo, monitoreo y apoyo operativo, con foco en Máximo Paz y su zona de influencia. En paralelo, el Municipio sumó una Renault Alaskan 0 km destinada a la Comisaría Primera, fortaleciendo la presencia policial en la ciudad cabecera.

Acompañaron el acto el coordinador de Gabinete Fernando Jantus, el secretario de Seguridad Rodolfo Ojeda y la superintendente de Zona, comisaria Laura Amaya, junto a autoridades de la fuerza.

“Quiero agradecer especialmente al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad Javier Alonso por el acompañamiento permanente y la rápida respuesta. Con un gran esfuerzo del Municipio sumamos un tercer vehículo, porque entendemos que la seguridad es prioridad y requiere inversión y trabajo conjunto. Estos móviles reflejan la articulación entre Provincia y Municipio para cuidar a nuestra comunidad”, expresó Fassi.

Con esta incorporación, Cañuelas robustece su esquema de prevención y busca sostener una mayor presencia territorial, combinando recursos tecnológicos del COM con despliegue dinámico en calles y barrios.