Cañuelas fue sede de jornadas regionales de capacitación y prácticas para bomberos.

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Participaron efectivos de distintos cuarteles de la región en una capacitación teórico-práctica de más de 20 horas. Se trabajó sobre estabilización vehicular, rescate y extracción de víctimas, vehículos híbridos y eléctricos y utilización de herramientas.

Por: @oscarhh10

La ciudad de Cañuelas fue epicentro de un importante encuentro que reunió a integrantes de distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios de la región, con el objetivo de capacitar y fortalecer la preparación de los cuerpos activos ante diferentes situaciones de emergencia.

La jornada contó con la participación de bomberos provenientes de Glew, Guernica, General Belgrano, Luján, Mercedes, Marcos Paz y Gorchs, además de 12 integrantes del cuartel de Cañuelas.

En este sentido, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Cañuelas, Pablo Coronel, explicó: “Fue una capacitación teórico-práctica de más de 20 horas, desarrollada durante un fin de semana, en la cual se abordó una parte teórica sobre estabilización, anatomía vehicular, toma de decisiones y vehículos híbridos y eléctricos, para luego pasar a la parte práctica”.

Asimismo, agregó: “Durante la primera jornada trabajamos en distintos puntos de estabilización y escenarios múltiples. En el segundo día realizamos otra parte de estabilización y extracción de víctimas, levantamiento de objetos pesados —como un colectivo—, corte, expansión y utilización de herramientas manuales”.

La capacitación contó además con el aporte de la empresa DeWalt, que brindó una charla específica sobre el correcto uso de distintas herramientas aplicadas a este tipo de intervenciones.

Coronel destacó el compromiso de quienes hicieron posible la actividad: “Quiero agradecer al Cuerpo Activo, al Consejo Directivo por el compromiso y esfuerzo que demuestran a diario, y a todos los intervinientes que participaron durante los dos días”.

Por otra parte, el jefe de Bomberos se refirió a la intensa actividad que viene teniendo el cuartel durante 2026. “A esta altura del año estamos llegando a casi 1.100 servicios, mientras que durante todo 2025 alcanzamos los 1.400. Estos números demuestran que, al finalizar este año, seguramente vamos a superar los registros del año pasado. Es un año cargado de trabajo, pero estoy muy contento por el excelente equipo que tenemos”, expresó.

Preocupación por la falta de fondos nacionales

Un dato que no puede pasar inadvertido es la situación económica que atraviesan los Bomberos Voluntarios de Cañuelas y numerosos cuarteles de la provincia de Buenos Aires.

Según lo informado, desde el año pasado existen dificultades vinculadas a la recepción de fondos provenientes del Gobierno Nacional destinados al sostenimiento de la actividad bomberil, y hasta el momento persiste la incertidumbre respecto de cuándo podría regularizarse la situación.

Este escenario genera preocupación debido a los importantes gastos operativos que deben afrontar diariamente los cuarteles para garantizar su funcionamiento y responder ante emergencias.

En los últimos meses, diferentes asociaciones de Bomberos Voluntarios bonaerenses han utilizado sus redes sociales para visibilizar las dificultades económicas que atraviesan. Ante esta realidad, muchas instituciones se ven obligadas a extremar esfuerzos, reducir gastos y recurrir una vez más al acompañamiento de sus comunidades para poder afrontar las distintas obligaciones económicas.

En ese contexto, la capacitación permanente, el compromiso de los cuerpos activos y el respaldo de la comunidad continúan siendo pilares fundamentales para sostener una tarea indispensable para Cañuelas y toda la región.