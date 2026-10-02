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Miles de visitantes participaron de la tercera edición del encuentro dedicado al mundo todoterreno, que reunió vehículos preparados, empresas, clubes, equipamiento para aventura y propuestas gastronómicas en el Predio Ferial.

Cañuelas se convirtió en punto de encuentro para los aficionados al mundo todoterreno con la realización de la tercera edición del 4×4 Off Road Fest, una jornada que convocó a miles de personas en el Predio Ferial, ubicado en la rotonda de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, en la intersección de las rutas 3 y 205.

El encuentro se desarrolló el sábado 26 de septiembre y marcó el desembarco del festival por primera vez en Cañuelas, luego de sus dos primeras ediciones realizadas en Luján. El crecimiento de la convocatoria llevó a los organizadores a elegir un espacio de mayores dimensiones para esta nueva edición.

La edición 2026 ocupó más de 10.000 metros cuadrados y reunió a más de 60 expositores, entre empresas, clubes y emprendimientos vinculados al mundo 4×4, el turismo aventura y el sector automotor.

De acuerdo con datos difundidos por la organización, la convocatoria superó las 5.000 personas y durante la jornada pudieron observarse más de un centenar de camionetas equipadas y preparadas para distintas modalidades de conducción todoterreno.

El público tuvo la posibilidad de recorrer espacios de marcas y empresas especializadas, conocer vehículos preparados y conversar con fabricantes, importadores y especialistas en equipamiento off road. También participaron clubes y agrupaciones de aficionados, entre ellos Ranger Club Argentina y Land Rover Club Argentina, además de representantes vinculados a vehículos Jeep y unidades militares históricas.

La propuesta fue mucho más allá de una exposición de camionetas. El predio reunió campers, motorhomes, mini rodantes, accesorios y equipamiento para travesías y overlanding, además de demostraciones, sorteos y diferentes actividades relacionadas con el turismo aventura.

La gastronomía también formó parte de la jornada, con un sector de food trucks y distintas alternativas para quienes permanecieron durante varias horas recorriendo la exposición.

El crecimiento del 4×4 Off Road Fest puede observarse en la evolución de sus tres ediciones. El encuentro comenzó en 2024 con alrededor de 5.000 metros cuadrados de exposición y más de 3.000 visitantes. En 2025 amplió su superficie y convocatoria, mientras que este año dio un nuevo paso con su llegada a Cañuelas y un predio de más de 10.000 metros cuadrados.

La intendenta Marisa Fassi acompañó la realización del encuentro junto a autoridades locales y recorrió el Predio Ferial durante la jornada.

Desde el ámbito municipal destacaron la importancia de recibir este tipo de propuestas por el movimiento que generan y su impacto sobre diferentes actividades de la ciudad. La llegada de miles de visitantes durante una misma jornada representa también un impulso para sectores vinculados con el comercio, la gastronomía, el turismo y los servicios.

Con entrada y estacionamiento gratuitos, el 4×4 Off Road Fest consolidó en Cañuelas una nueva edición de un encuentro que viene creciendo año tras año y que reúne a empresas, clubes, especialistas y aficionados al universo todoterreno.

La elección del Predio Ferial volvió además a posicionar a Cañuelas como sede de eventos de alcance regional, aprovechando su ubicación estratégica y la conexión de las rutas 3 y 205 con la Autopista Ezeiza-Cañuelas.