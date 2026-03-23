Cañuelas: historia, sabores y escapadas a un paso de Buenos Aires

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Un destino que combina tradición, gastronomía y turismo rural con identidad propia

Por Sonia Renison / Adaptado por Cañuelasya

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Cañuelas se consolida como uno de los destinos más atractivos del corredor sur bonaerense. Con una fuerte impronta rural, una rica historia y una creciente propuesta gastronómica, el distrito invita a descubrir sus paisajes, sus sabores y su identidad cultural, con epicentro en localidades como Uribelarrea.

Uno de los relatos más emblemáticos que vinculan a Cañuelas con la historia nacional es el que sitúa en estas tierras el origen del dulce de leche. Según la tradición, en 1829, en la estancia La Caledonia —escenario del histórico Pacto de Cañuelas entre Juan Lavalle y Juan Manuel de Rosas— una criada habría olvidado una preparación de leche con azúcar al fuego, dando origen accidental a este ícono de la gastronomía argentina.

Más allá del mito, lo cierto es que la región tuvo un rol clave en el desarrollo de la industria láctea. En 1889 se fundó “La Martona”, considerada la primera industria lechera del país, impulsada por Vicente Casares. Este legado productivo posicionó a Cañuelas como la Capital Nacional del Dulce de Leche, distinción que se celebra cada año con una fiesta que convoca a miles de visitantes.

Un recorrido por sus atractivos

Con raíces que se remontan a los fortines establecidos en 1771, Cañuelas ha evolucionado hasta convertirse en un distrito diverso, donde conviven tradición y modernidad. Sus distintas localidades —como Uribelarrea, Máximo Paz, Alejandro Petión y Gobernador Udaondo— ofrecen propuestas que combinan naturaleza, cultura y gastronomía.

Uribelarrea, en particular, se destaca como uno de los polos turísticos más importantes de la región. Su impronta de pueblo histórico, sus calles arboladas y su arquitectura conservada lo convierten en un escenario ideal para escapadas de fin de semana. Allí, las pulperías, parrillas y restaurantes de campo ofrecen una experiencia gastronómica basada en productos regionales, mientras que las ferias y locales artesanales invitan a recorrer sabores y tradiciones.

El pueblo también ha sido elegido como locación para producciones cinematográficas y televisivas, reforzando su valor cultural y su estética única.

Gastronomía, tradición y nuevas experiencias

La propuesta de Cañuelas no se limita a su historia. En los últimos años, el distrito ha experimentado un crecimiento sostenido en el turismo gastronómico, con eventos como la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, que consolidan su perfil como destino foodie.

A esto se suma la posibilidad de recorrer viñedos como Finca Don Atilio, ubicada en la zona rural, donde los visitantes pueden conocer el proceso de producción del vino bonaerense y disfrutar de degustaciones en un entorno natural.

Además, Cañuelas también se destaca a nivel internacional por su vínculo con el polo, siendo sede de algunos de los equipos más importantes del mundo y reafirmando su lugar como cuna de este deporte.

Una escapada cercana con identidad propia

Accesible, diversa y en constante crecimiento, Cañuelas ofrece una combinación única de historia, gastronomía y naturaleza. Ya sea para una visita breve o una estadía más prolongada, el distrito se posiciona como una opción ideal para quienes buscan desconectar de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.