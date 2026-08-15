Cañuelas homenajeará a Juan Carlos Nesprias en el día de su natalicio.

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Este domingo 16 de agosto, la Plaza San Martín será escenario de un nuevo homenaje a Juan Carlos “Carlitos” Nesprias, uno de los máximos referentes del automovilismo cañuelense. La jornada, organizada por la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas (AVAC), incluirá el descubrimiento de una placa enviada por la ACTC y una muestra estática de vehículos antiguos.

Por: @oscarhh10

Este domingo 16 de agosto, Cañuelas volverá a recordar a Juan Carlos Nesprias (1950-2023), figura emblemática del automovilismo local, con un homenaje que tendrá lugar en la Plaza San Martín, coincidiendo con un nuevo aniversario de su nacimiento.

La actividad es organizada por la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas (AVAC) y está prevista para las 10:30 horas, en inmediaciones del monumento dedicado al reconocido piloto, ubicado en la esquina de Lara y 25 de Mayo.

En diálogo con CañuelasYa.com, Eduardo Gallardo, integrante de AVAC, explicó cómo surgió la iniciativa: “Este domingo es el cumpleaños de Carlitos Nesprias, así que pensamos en hacer un recordatorio en esta fecha especial”.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el descubrimiento de una placa enviada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) en reconocimiento a Nesprias y a su trayectoria dentro del automovilismo.

“Además tenemos una placa que nos envió la ACTC, algo que es habitual con todos los pilotos o expilotos del TC, y por eso vamos a descubrirla ese mismo día”, señaló Gallardo.

El encuentro también contará con una muestra estática de vehículos antiguos de AVAC, a la que se sumarán integrantes y autos de los amigos del grupo Perros Salvajes, acompañando una jornada atravesada por la memoria y la pasión fierrera.

Según adelantaron desde la organización, no está previsto realizar un acto formal con oradores. La intención será llevar adelante un encuentro sencillo y emotivo, centrado en mantener vivo el recuerdo del piloto cañuelense.