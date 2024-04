Cañuelas homenajeó a sus veteranos en el 42° aniversario de la Guerra de Malvinas.

Compartir

La comunidad de Cañuelas acompañó a los veteranos en la tradicional vigilia con la que se conmemora la Gesta de Malvinas, de la que se cumplen este martes 42 años.

La intendenta Marisa Fassi participó de la marcha de antorchas y posterior acto en el Monumento a los Caídos de plaza Belgrano, acompañada por el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, además de autoridades del gobierno municipal, funcionarios, concejales, consejeros escolares y representantes de instituciones intermedias.

En tanto, participaron de la vigilia los veteranos Horacio Acosta, Luis Regner, Norberto Agüero, Mario Capeletti, Walter Girbal, Alejandro Di Paola, Marcelo Macchiarolli, Víctor Pereira, Daniel Garavaglia y Walter Bayarri. Este año, un grupo de niños, familiares de los veteranos portaron un estandarte y llevaron antorchas, como forma de hacerlos partícipes de la vigilia y de crear en ellos interés en la causa Malvinas, manteniendo vivo el eterno reclamo de nuestra soberanía.

Los niños que formaron parte son Ciro Gauna, Martina Luz Sánchez, Joaquín Ibáñez, Lautaro Mazzanti, Ariel Echeverrigaray, Bautista Guzmán Barloa, María Luz Sierra, Jazmín Bellagarry y Felipe Milano.

La marcha de antorchas partió desde la plaza San Martín hasta el Monumento en plaza Belgrano, donde se realizó la vigilia hasta la medianoche, momento en que se dio el Toque de Silencio, interpretado por el trompetista de la Orquesta del Instituto Cultural Cañuelas, Sergio Goñi.

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional, el diácono Pedro Delgado invitó a rezar por aquellos que quedaron en la tierra austral, custodiando la soberanía y nuestros sueños, pidiendo por sus almas, y que continúen protegiéndolos.

«La paz de Dios, sobre todo, pueda descender en esta noche y que podamos siempre tener no solamente una memoria agradecida, sino que también podamos enseñar y educar que las Islas Malvinas son y serán por siempre Argentina», expresó.

Luego, abrió los discursos el veterano Marcelo Macchiarolli, quien en representación del Centro de Veteranos de Guerra de Cañuelas agradeció a las autoridades y al público presente en la vigilia anual por Malvinas, al tiempo que recordó la gesta del 82, la valentía de los soldados caídos y que siguen luchando por la soberanía de las islas.

«Allí quedaron 649 hermanos nuestros, cuyos cuerpos quedaron diseminados entre las islas y las frías aguas del Atlántico Sur, custodiando nuestro sueño. Hoy, 42 años después, esos mismos jóvenes que tuvimos la suerte de regresar al continente, ya pintamos canas y nuestra expectativa de vida podrá ser un par de décadas más. Pero no queremos que cuando ya ninguno de nosotros se quede aquí, no queremos que cuando ya ninguno de nosotros estemos en este mundo, esta causa pase al olvido».

«Por eso un poco que esta noche hemos convocado este grupo de niños, que hoy nos acompañan sosteniendo las antorchas, y por eso también todos los años vamos a las escuelas a dar charlas, porque no queremos que estas luces que hoy brillan, dejen de brillar»

También fue invitado a hacer uso de la palabra el profesor Matías Arrieta, docente de Historia y Director de la Escuela Secundaria 12, recientemente nombrada «Julio Cao» en homenaje al maestro y soldado que perdió la vida en la guerra.

Arrieta destacó aspectos geográficos, históricos y legales, instando a mantener viva la memoria de la guerra de 1982 y agradecimiento a los veteranos presentes.

«Hoy cuando se escuchan ciertas declaraciones políticas revitalizando ciertos personajes históricos, a Thatcher con lo que significó la ex primera ministra de Inglaterra en aquel momento, me parece que vamos a despejar un poquito el velo y vamos a sentir un poquito más de soberanía. El año 1982, como digo, el peso de la guerra recayó en los soldados conscriptos, oficiales jóvenes, suboficiales jóvenes. Una guerra mal planificada, mal diseñada por los altos mandos», expresó.

«Recién hablaba el veterano y decía esto de tener diplomacia fuerte, constante, persistente con la causa, así que en ese sentido entiendo que hoy por hoy la cuestión Malvinas no la estamos librando como se libraban las batallas, las guerras de antes, con fusil, con tanques, sino de un plano de vista cultural y es lo que estamos haciendo. Este monumento, esta cartelería, escuelas que reivindiquen la gesta a partir de nombres propios de soldados que defendieron la causa, me parece que nos da un nuevo camino, que es el camino de la soberanía cultural. Como digo, no hay causa que una tanto a los argentinos como es Malvinas», cerró el docente.

Por su parte, la concejal Natalia Blasco destacó la importancia de recordar la gesta de Malvinas, el papel de los jóvenes en defender la soberanía y el compromiso de mantener viva la memoria de los héroes en la comunidad de Cañuelas.

«Cañuelas tiene una vasta historia que podemos decir que empezó en Malvinas el 2 de abril, cuando Daniel Garavaglia pisó suelo malvinense, si no me equivoco, y terminó con la visita de Luis Mario, llevando la Virgen, que fue entronizada acá. Tenemos que hacer realmente que la memoria siga viva, que la gesta de Malvinas y ustedes como él, sean reconocidos, y sobre todo, no olvidarnos jamás que las Malvinas son argentinas», manifestó.

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante Maximiliano Mazzanti, destacó la importancia de recordar a los veteranos de Malvinas, instando a mantener la causa viva y unida para la recuperación definitiva del territorio.

«Malvinas significaría no solamente la integración y el desarrollo de todo el continente, sino que también Malvinas significaría el desarrollo y el crecimiento de la región. Malvinas por lo tanto significaría el crecimiento económico de Argentina y por supuesto el acrecentamiento de la nación. Entonces nosotros tenemos que bregar y unirnos en esta causa. Malvinas es una causa nacional, es una cuestión de Estado y tiene que ser común a todos y a todas».

«Todos tenemos que estar unidos en la causa Malvinas hasta su recuperación definitiva. Por eso yo digo que nosotros no tenemos que caer en la agonía, no podemos desertar esta causa y queremos las Malvinas libres de usurpadores, queremos las Malvinas libres de explotación de terceros y queremos las Malvinas argentinas, porque fueron, son y serán argentinas», aseguró el concejal.

«Mantener viva la memoria de aquellos que lucharon es reconocer su legado»

El cierre estuvo a cargo de la intendenta Marisa Fassi, quien pidió seguir luchando por la soberanía de las islas y mantener viva la memoria de aquellos que defendieron la patria.

«Malvinas es una causa noble, justa, legítima. Es una causa que pasará por generaciones y generaciones. Acá vemos a los niños que mantendrán este legado, un legado que no va a parar hasta que recuperemos nuestras Islas por imperio de la justicia y representación diplomática».

La jefa comunal tomó la decisión de ceder el espacio de la palabra en representación del Municipio a una alumna de la Escuela Secundaria 12 «Julio Cao», Camili Martínez como gesto en el marco ese traspaso a las nuevas generaciones de la responsabilidad por mantener viva la memoria que marcaron los veteranos.

Camili manifestó que es fundamental la memoria en la causa de Malvinas para los jóvenes argentinos, e hizo hincapié en que el conflicto tiene implicaciones geopolíticas y estratégicas, impactando en la identidad nacional y la política internacional.

También resaltó que es crucial honrar a los combatientes y promover la paz. «Ellos merecen recordados y honrados por su valentía, sacrificio y servicio a su país, mantener viva la memoria de aquellos que lucharon en la guerra es una forma de reconocer su contribución y su legado, recordar a los combatientes de las Malvinas es una manera de demostrar respeto y apoyo a aquellos que vivieron experiencias difíciles durante el conflicto, así como a sus familia. Es importante brindarles el reconocimiento y el apoyo que merecen, tanto en términos de atención médica, psicológica y social, como en el ámbito simbólico y emocional. Mantener viva la memoria de los combatientes de las Malvinas nos permite reflexionar sobre las conciencias de la guerra, promover la paz y la resolución pacífica de conflictos, así como valorar el sacrificio humano en contexto de guerra», cerró la joven estudiante.

El acto cerró con todos los presentes entonando con emoción la Marcha de Malvinas.