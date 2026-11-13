Cañuelas incorporó maquinaria, vehículos de seguridad y anunció la recuperación del Parque Las Rosas.

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Durante un acto realizado en el Mercado Agroganadero se presentaron nuevos equipos para Servicios Públicos, móviles para la Guardia Urbana y Defensa Civil, además de un proyecto de recuperación de un espacio verde. La jornada incluyó reconocimientos deportivos y aportes económicos a instituciones del distrito.

En el Salón Angus del Mercado Agroganadero de Cañuelas se llevó a cabo una jornada institucional encabezada por la intendenta Marisa Fassi, en la que se presentaron nuevas incorporaciones de maquinaria y vehículos destinados a fortalecer distintas áreas municipales. También se anunciaron obras, se reconocieron logros deportivos y se entregaron aportes económicos a entidades educativas, sociales y comunitarias.

El encuentro contó con la participación del vicepresidente del Parlamento del Mercosur, Gustavo Arrieta, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, representantes de instituciones y vecinos.

Nuevos equipos para Servicios Públicos y Seguridad

Entre las principales incorporaciones se presentó maquinaria destinada al mantenimiento de calles, caminos y espacios públicos de Cañuelas y sus localidades. El equipamiento incluye una motoniveladora, camiones con caja volcadora y un camión compactador, herramientas que permitirán ampliar la capacidad operativa de las cuadrillas municipales.

En materia de seguridad, se incorporaron siete camionetas 4×4 cero kilómetro para la Guardia Urbana Municipal y se anunció el ingreso de nuevos agentes, con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y vigilancia.

El secretario de Seguridad y Gestión Comunitaria, Fernando Jantus, destacó la coordinación entre la Guardia Urbana, Tránsito, Policía y Bomberos. También informó que el sistema municipal de videovigilancia cuenta con más de 500 cámaras distribuidas en distintos sectores del distrito y que se prevé continuar ampliando su cobertura.

Defensa Civil y prevención ante fenómenos climáticos

Durante la jornada también se entregó una nueva camioneta destinada a Defensa Civil, como parte del fortalecimiento de los recursos disponibles para la atención de emergencias.

El director del área, Pablo Coronel, presentó las acciones preventivas que se vienen desarrollando ante la posible incidencia del fenómeno climático de El Niño.

Entre las tareas mencionadas se encuentran la limpieza de canales, arroyos y desagües, el relevamiento de sectores críticos y las intervenciones del camión desobstructor, que hasta el momento trabajó en 34 puntos del distrito.

Estas acciones buscan mejorar el escurrimiento del agua, reducir riesgos de anegamientos y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones meteorológicas adversas.

Parque Las Rosas: un proyecto para recuperar seis hectáreas de espacio verde

Otro de los anuncios destacados fue la presentación del proyecto de recuperación del Parque Las Rosas, un predio histórico de aproximadamente seis hectáreas ubicado a pocos metros del centro de Cañuelas.

La iniciativa contempla preservar el tradicional bosque de eucaliptos y transformar el espacio en un parque público destinado a actividades recreativas, paseos y encuentros familiares.

El diseño, a cargo de la paisajista Ernestina Anchorena, incluye una rosaleda central, senderos peatonales, sectores de descanso, espacios recreativos y la incorporación de diferentes especies vegetales.

También se prevé la participación de vecinos en la identificación de variedades de rosas que puedan formar parte del nuevo paisaje.

Según lo anunciado, las primeras tareas comenzarán la próxima semana con la construcción de senderos, dando inicio a una intervención orientada a recuperar y poner en valor uno de los espacios verdes tradicionales de la ciudad.

Reconocimientos al deporte local

La jornada incluyó un reconocimiento a los integrantes de la delegación de Cañuelas que participaron en las finales de los Juegos Bonaerenses 2026, desarrolladas en Mar del Plata.

Los representantes del distrito obtuvieron un total de 15 medallas en diferentes disciplinas, resultado del trabajo de deportistas, profesores, entrenadores y entidades deportivas.

Durante el acto se entregaron distinciones a los participantes y también se reconoció al plantel femenino de Las Cañas Rugby Club por el ascenso conseguido durante la temporada.

Aportes económicos para instituciones del distrito

Como parte de las actividades institucionales se concretó la entrega de aportes económicos destinados a escuelas, clubes, centros de jubilados y organizaciones sociales de Cañuelas y sus localidades.

Los fondos tienen como finalidad acompañar el funcionamiento de las entidades, contribuir al desarrollo de sus proyectos y fortalecer las actividades educativas, deportivas, culturales y comunitarias que realizan.

La jornada concluyó con un mensaje centrado en la importancia del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la comunidad, destacando la participación y la cooperación como herramientas fundamentales para el desarrollo del distrito.

De esta manera, el encuentro reunió anuncios vinculados con infraestructura, seguridad, prevención, recuperación de espacios públicos y acompañamiento institucional, en el marco de las distintas acciones de gestión municipal previstas para Cañuelas.