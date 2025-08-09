Cañuelas: lanzan operativos policiales semanales en distintos barrios.

Compartir

El plan comenzó este viernes con un despliegue en Libertad, Las Rosas y 12 de Octubre. Participan fuerzas provinciales, municipales y personal de tránsito.

En Cañuelas comenzó este viernes un esquema de operativos de saturación policial que se repetirá cada semana. El objetivo, según informaron las autoridades, es reforzar la prevención del delito y ampliar la presencia de efectivos en las calles.

El operativo inicial se realizó en los barrios Libertad, Las Rosas y 12 de Octubre. Participaron el Grupo de Policía Motorizada (GPM), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), la Policía Rural, patrulleros locales, motocicletas municipales, la Guardia Urbana y personal de Tránsito.

La medida fue acordada en un encuentro entre la intendenta Marisa Fassi y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. También estuvieron presentes el subsecretario de Seguridad provincial, Eduardo Aparicio, y el coordinador de Gestión Municipal, Fernando Jantus.

Los procedimientos incluirán controles de identificación de personas, verificación de vehículos y patrullajes coordinados. Cada viernes se desplegarán en diferentes barrios y localidades del distrito, priorizando las zonas con mayor circulación de vecinos.