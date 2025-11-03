Cañuelas Mi Lugar: más de 100 familias beneficiadas en un nuevo sorteo municipal.

Compartir

El Gobierno Municipal llevó adelante un nuevo sorteo correspondiente al programa Cañuelas Mi Lugar, a través del cual se adjudicaron 99 terrenos en distintos puntos del distrito. El acto fue encabezado por la intendenta Marisa Fassi y contó con la fiscalización del escribano Martín Dianda, además de la presencia de numerosos vecinos y vecinas.

En esta oportunidad, los terrenos sorteados se distribuyeron entre Barrio Parque Matilda, ubicado en Ruta 3 kilómetro 75, Ayres de Casares, El Taladro y Pehuén II, reafirmando el compromiso del Municipio con el acceso justo a la tierra.

Durante su intervención, la jefa comunal destacó la importancia de este programa que permite a muchas familias y jóvenes de Cañuelas dar el primer paso hacia la casa propia. “Este es un paso enorme para quienes hoy acceden a su terreno. Cañuelas Mi Lugar nació con ese objetivo, generar oportunidades para que cada vecino y vecina pueda proyectar su futuro”, expresó Fassi.

La intendenta subrayó además el crecimiento sostenido que vive el distrito en materia productiva, educativa y sanitaria. “Cañuelas es hoy uno de los municipios que más ha crecido en la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un Parque Industrial con más de treinta empresas que generan empleo, un Hospital de referencia y un polo educativo universitario que sigue sumando oportunidades”, señaló.

El sorteo del programa Cañuelas Mi Lugar se enmarca en la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Esta norma establece que los nuevos desarrollos y loteos privados deben realizar aportes obligatorios de suelo, infraestructura o fondos. Esas parcelas ingresan al Banco de Tierras Municipal y se destinan a políticas públicas de hábitat; su adjudicación se realiza mediante mecanismos transparentes y públicos como este sorteo, garantizando igualdad de oportunidades para las familias de Cañuelas.