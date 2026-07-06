CAÑUELAS MI LUGAR: SE EXTENDIÓ LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 19 DE JULIO

El Gobierno Municipal informa que se extendió hasta el 19 de julio el plazo de inscripción para participar de una nueva etapa del programa Cañuelas Mi Lugar, que ofrece la posibilidad de acceder a lotes ubicados en distintos puntos del distrito a un valor equivalente al 50% del precio de mercado.

En esta convocatoria se encuentran disponibles lotes en los barrios Matilda, El Taladro, Ayres de Casares, 1° de Mayo y Los Molinos, con diferentes superficies y valores, contemplando distintas alternativas para quienes buscan acceder a un terreno para construir su vivienda.

Los adjudicatarios serán definidos mediante un sorteo que se realizará entre el 20 y el 30 de julio. El pago se efectuará en dos cuotas: la primera deberá abonarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al sorteo y la segunda, a los 30 días del primer pago.

Las personas interesadas podrán realizar una única inscripción y consultar las bases, condiciones y requisitos ingresando a www.canuelas.gob.ar/milugar.

Asimismo, quienes necesiten asesoramiento o información podrán acercarse a la Dirección de Tierras, ubicada en 25 de Mayo 662, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

A través de Cañuelas Mi Lugar, el Municipio continúa impulsando políticas públicas destinadas a ampliar las oportunidades de acceso al suelo urbano y facilitar el camino hacia la vivienda propia para más familias del distrito.