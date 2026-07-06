CAÑUELAS MI LUGAR: SE EXTENDIÓ LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 19 DE JULIO
En esta convocatoria se encuentran disponibles lotes en los barrios Matilda, El Taladro, Ayres de Casares, 1° de Mayo y Los Molinos, con diferentes superficies y valores, contemplando distintas alternativas para quienes buscan acceder a un terreno para construir su vivienda.
Los adjudicatarios serán definidos mediante un sorteo que se realizará entre el 20 y el 30 de julio. El pago se efectuará en dos cuotas: la primera deberá abonarse dentro de los cinco días hábiles posteriores al sorteo y la segunda, a los 30 días del primer pago.
Las personas interesadas podrán realizar una única inscripción y consultar las bases, condiciones y requisitos ingresando a www.canuelas.gob.ar/milugar.
Asimismo, quienes necesiten asesoramiento o información podrán acercarse a la Dirección de Tierras, ubicada en 25 de Mayo 662, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.