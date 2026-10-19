Cañuelas: nueva campaña de castración, vacunación y desparasitación de mascotas.

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La Municipalidad de Cañuelas, a través del área de Zoonosis, llevará adelante nuevas jornadas de atención sanitaria para perros y gatos. El martes 20 de octubre se entregarán turnos presenciales y se realizarán vacunaciones antirrábicas y desparasitaciones, mientras que el jueves 22 tendrán lugar las castraciones.

En el marco de las acciones destinadas a promover la salud animal y la tenencia responsable de mascotas, el Municipio de Cañuelas anunció una nueva campaña de castración, vacunación antirrábica y desparasitación gratuita para perros y gatos.

Las actividades se desarrollarán en el Hospital Marzetti, ubicado en la intersección de las calles Jorge Cafrune y Paraná, con un cronograma dividido en dos jornadas.

El martes 20 de octubre, a partir de las 14 horas, se realizará la entrega presencial de turnos para las castraciones. Durante esa misma jornada, los vecinos también podrán acercar a sus mascotas para recibir vacunación antirrábica y desparasitación.

Por su parte, el jueves 22 de octubre, desde las 14 horas, se llevarán adelante las intervenciones de castración correspondientes a los turnos asignados previamente.

Requisitos para acceder a los turnos

Desde el área de Zoonosis informaron que los interesados deberán acreditar domicilio en Cañuelas mediante DNI físico, la aplicación Mi Argentina o una constancia de DNI en trámite.

Asimismo, será obligatorio ser mayor de 18 años, tanto para solicitar el turno como para concurrir con el animal el día de la intervención.

Estas jornadas forman parte de las acciones municipales de prevención sanitaria y control de la población animal, contribuyendo al bienestar de perros y gatos y fomentando prácticas responsables de cuidado en la comunidad.