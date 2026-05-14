Cañuelas participará de una reunión con Kicillof y otros 134 intendentes para analizar la situación sanitaria.

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La intendenta de Cañuelas formará parte de la reunión convocada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Salud Nicolás Kreplak junto a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, en un encuentro donde se analizará el impacto de los recortes nacionales sobre el sistema de salud pública.

La convocatoria se realizará en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense y tendrá como eje principal la situación sanitaria que atraviesan los municipios frente a la reducción de programas, recursos e insumos provenientes del Gobierno nacional.

Durante la jornada, Kreplak presentará un informe detallado con estadísticas, indicadores y relevamientos realizados por el Ministerio de Salud provincial sobre el funcionamiento del sistema sanitario y las dificultades que enfrentan hospitales y centros de atención en distintos distritos bonaerenses.

Entre los temas que se pondrán sobre la mesa aparecen la interrupción de programas nacionales, la provisión de medicamentos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto económico que atraviesan los municipios para sostener la atención sanitaria.

La presencia de Cañuelas en este encuentro se da en un contexto donde el Hospital Ángel Marzetti y el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner cumplen un rol clave para vecinos de toda la región, en medio de una demanda cada vez mayor de atención pública.

Además del análisis técnico y sanitario, los intendentes firmarán un acta acuerdo conjunta para expresar la preocupación de los municipios y reclamar la restitución de recursos y herramientas consideradas fundamentales para garantizar el acceso a la salud.

Desde la Provincia sostienen que el objetivo es consolidar una posición común entre los gobiernos locales frente a un escenario que, aseguran, ya impacta de manera directa en hospitales, salas y centros de salud de todo el territorio bonaerense.

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