CAÑUELAS PARTICIPÓ DE UNA NUEVA EDICIÓN DE CAMINOS Y SABORES.

Una vez más, el distrito formó parte de este espacio nacional que celebra la identidad y los sabores argentinos, acompañando a productores y emprendedores locales que representan la riqueza gastronómica de Cañuelas.

En el marco de la apertura de la temporada de invierno de la provincia de Buenos Aires, organizada por la Subsecretaría de Turismo, Cañuelas estuvo representada en el espacio de cocina en vivo por Chacinados Ponce, con la elaboración de chorizos a la pomarola a cargo del cocinero Marcelo Ponce.

En el sector comercial del espacio de la Provincia de Buenos Aires participó Lácteos Mayol, empresa familiar de la localidad de Gobernador Udaondo, que este año celebra 90 años de trayectoria en la producción de dulce de leche, quesos y derivados lácteos.

Además, en el espacio institucional del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y de la Subsecretaría de Turismo bonaerense se realizaron degustaciones de productos elaborados por emprendedores de Cañuelas, entre ellos chacinados artesanales, alfajores, dulce de leche, conservas, cervezas artesanales, quesos y licores. La iniciativa tuvo como objetivo promover la producción local y continuar posicionando a Cañuelas como un destino turístico y gastronómico.

También participaron de esta edición las marcas locales Falso Dilema, Yucaí, Pueblo Escondido, Griffin Beer, La Uribeña Parrilla, La Pulpería de Uribelarrea, Lácteos Mayol, Cerveza Alanís, Hilda Errecat, El Campito Agroecológico, El Viejo Tractor y Valle de Goñi.

La presencia de Cañuelas en Caminos y Sabores forma parte de una política de promoción impulsada por la intendenta Marisa Fassi para fortalecer el desarrollo turístico y productivo del distrito, brindando nuevas oportunidades de visibilidad y comercialización a emprendedores y productores locales.

Durante la feria estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez; el gerente de Comunicación Institucional del Banco Provincia, Juan Manuel Cancelli; y el secretario de Desarrollo Turístico de Cañuelas, Marcelo Di Giácomo.