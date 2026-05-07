Cañuelas: presentaron el libro “Y seguimos andando”, de Ana María Sabio.

En la sede de la Sociedad Italiana de Cañuelas se realizó la presentación del libro “Y seguimos andando”, de la autora Ana María Sabio, una obra testimonial que aborda la última dictadura cívico-militar en Argentina y la construcción de la memoria colectiva.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Mauricio Petre, y del subsecretario del área, Fernando Altamirano. También participaron concejales, consejeros escolares, funcionarios, docentes, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N°107 y vecinos de la comunidad.

El encuentro estuvo conducido por Enrique “Kike” Alcoba, quien acompañó una jornada atravesada por la reflexión y el intercambio sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica y fortalecer el compromiso con los derechos humanos.

Aunque la intendenta Marisa Fassi no pudo asistir por cuestiones de agenda, envió una carta en la que destacó el valor de estos espacios de encuentro y debate. En su mensaje reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal con la Memoria, la Verdad y la Justicia, y sostuvo que “este tipo de actividades resultan fundamentales para consolidar una sociedad más justa, con conciencia histórica y participación activa”.

El cierre de la jornada contó con un acompañamiento musical a cargo de estudiantes de la Escuela de Música Popular, Belén Ricardo Casaza y Lucas Orrego, quienes aportaron un momento artístico en sintonía con el espíritu del encuentro.

La presentación se desarrolló en un clima de participación y reflexión colectiva, reafirmando el compromiso de la comunidad de Cañuelas con la Memoria, la Verdad y la Justicia.