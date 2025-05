Cañuelas presente: A 100 años de la epopeya criolla de Gato y Mancha.

Compartir

Integrantes del Centro Tradicionalista Riendas de Uribelarrea dijo presente al celebrarse los 100 años de aquella epopeya criolla que unió Buenos Aires con Nueva York a caballi. El acto central tuvo lugar en la localidad de Ayacucho que recibió a los jinetes que habían salido horas antes desde La Plata en compañía de nuestros Granaderos a caballo.

Historia

En 1925, el suizo Aimé Tschiffely recorrió 21.500km atravesando 13 países junto a los caballos “criollos” Gato y Mancha. Para recordarlo, un grupo de apasionados de la actividad ecuestre revivieron la “hazaña” desde su lugar de gestación; la Estancia El Cardal en Ayacucho, Provincia de Buenos Aires.

Desde cañuelasya.com dialogamos con Susana Nuñez, integrante de Riendas de Uribelarrea quien comentó «la familia Solanet todos los años conmemora – el 24 de abril – el aniversario de la salida de Gato y Mancha, pero generalmente hacen una gran celebración cada 10 años (este 2025 se cumplen 100 años) me uni a la cabalgata el pasado 19 de abril y que había salido desde La Plata «. Asimismo expresó «yo salí desde Uribelarrea fuí San Miguel del Monte luego pasé x General Belgrano (donde hice noche) y al mediodía me uní a la cabalgata que había salido de La Plata, fuimos desde allí a la estancia Las Malvinas, luego Casalins, Langueyú y terminamos en Solanet».

Por último Susana indicó «mi participación junto a Rinconada Criolla fue porque yo soy oriunda de La Plata y es un grupo Tradicionalista muy importante y como ellos ya venían encarando hace 10 años esta cabalgata este año en el aniversario 100 no me lo quería perder».