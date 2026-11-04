Cañuelas puso en marcha la campaña de vacunación contra el dengue.

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El Hospital Marzetti y los centros de salud de Máximo Paz y Santa Rosa comenzaron a aplicar vacunas destinadas a personas de entre 15 y 59 años. La campaña se desarrollará durante noviembre y busca fortalecer la prevención de la enfermedad en todo el distrito.

Por Martín Aleandro

El Servicio de Inmunización del Hospital Ángel Marzetti puso en marcha una nueva campaña de vacunación contra el dengue en Cañuelas, que se extenderá durante todo noviembre. La iniciativa forma parte de las acciones de prevención sanitaria destinadas a reducir el impacto de la enfermedad y facilitar el acceso de los vecinos a la inmunización.

La campaña está dirigida a personas de entre 15 y 59 años y contempla un esquema de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada aplicación. Según las indicaciones sanitarias difundidas, quienes hayan padecido dengue recientemente deberán esperar seis meses desde la infección antes de vacunarse.

Además de la aplicación de las vacunas, el personal de salud brinda información y recomendaciones para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. Entre las principales medidas preventivas se destaca la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, la limpieza de patios y jardines y el uso de repelentes.

Días y horarios de vacunación

La campaña se desarrolla en distintos establecimientos de salud del distrito, con el objetivo de acercar la vacunación a los vecinos y evitar traslados innecesarios.

En el Hospital Marzetti, la atención se realiza de lunes a viernes, de 7:00 a 13:30, y los sábados, de 8:30 a 12:30.

Por su parte, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Máximo Paz y Santa Rosa ofrecen vacunación de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00.

La importancia de prevenir

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones graves, algunos pacientes pueden desarrollar cuadros severos que requieren atención médica inmediata.

Entre los principales signos de alarma se encuentran el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de encías o nariz, la debilidad extrema y las alteraciones del estado general.

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación constituye una herramienta importante de prevención, pero no reemplaza las medidas destinadas a evitar la reproducción del mosquito ni la protección frente a sus picaduras.

Con esta nueva campaña, el sistema público de salud de Cañuelas refuerza su tarea preventiva a través del Hospital Marzetti y los centros de atención primaria, promoviendo el acceso a la vacunación, la información y el cuidado de la comunidad ante una enfermedad que continúa representando un desafío para la salud pública.