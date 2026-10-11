Cañuelas: realizan obras de bacheo en más de 20 puntos de la ciudad

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El Municipio continúa con los trabajos de reparación y mejoramiento de calles en distintos sectores de Cañuelas. Las obras se ejecutan por etapas y buscan optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y recuperar las condiciones de las calzadas.

El Gobierno Municipal de Cañuelas continúa desarrollando un importante programa de bacheo con hormigón que contempla intervenciones en más de 20 puntos de la trama vial urbana. Los trabajos se realizan de manera progresiva, siguiendo un cronograma que abarca diferentes calles e intersecciones de la ciudad.

Durante esta semana, las tareas se concentran en las esquinas de Moreno y Acuña, Florida y Azcuénaga, Mitre e Hipólito Yrigoyen, y Rivadavia y Mozotegui. Además, está prevista una intervención en la intersección de Moreno y Florida.

Las obras consisten en la reparación de sectores de pavimento deteriorados mediante la utilización de hormigón. Para ello, se procede inicialmente a la demolición y retiro del material dañado, seguido por la preparación del terreno, nivelación y compactación de la base. Finalmente, se coloca el nuevo hormigón para reconstruir la superficie de circulación.

Nuevas intervenciones previstas

Según el cronograma establecido, durante la próxima semana comenzará una nueva etapa que incluirá trabajos en Vélez Sarsfield e Independencia, Sarmiento y Azcuénaga, y Sarmiento e Independencia.

Posteriormente, las tareas continuarán en diferentes sectores de las calles San Martín, Juárez, Belgrano, San Vicente, Reimer y Echeverría, entre otros puntos contemplados en el programa.

El objetivo de estas intervenciones es recuperar las condiciones de transitabilidad de las calles, brindar mayor seguridad a conductores y peatones y prolongar la vida útil del pavimento.

El plan de mejoramiento vial se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre el Municipio de Cañuelas y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Con estas obras, se busca avanzar en el mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial urbana, atendiendo distintos sectores de la ciudad que requieren reparaciones.