Cañuelas realizó jornadas de capacitación sobre la Ley de Buen Trato.

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Más de 70 trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia participaron de dos jornadas de capacitación realizadas en el marco de la implementación de la Ley Provincial N.º 15.348 de Buen Trato a Niñas, Niños y Adolescentes.

Los encuentros se desarrollaron los días 18 y 25 de junio en el Salón Manuel Belgrano del Honorable Concejo Deliberante y estuvieron a cargo del equipo provincial encargado de la capacitación sobre la normativa.

Durante las jornadas se abordaron distintas temáticas vinculadas al buen trato, la prevención de las violencias y la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, se generaron espacios de intercambio y reflexión para fortalecer las prácticas de cuidado en los distintos ámbitos de trabajo.

Los participantes recibieron certificados correspondientes a esta primera instancia de formación, que tendrá continuidad con una etapa virtual a través de la plataforma del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA). Al finalizar ese trayecto, los asistentes obtendrán una certificación emitida por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

La Ley Provincial N.º 15.348 promueve la capacitación en materia de buen trato, el enfoque de derechos y el respeto hacia niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fortalecer vínculos basados en el cuidado, la dignidad y la prevención de situaciones de violencia tanto en el ámbito laboral como en la comunidad.