Cañuelas reivindicó la Memoria y la lucha por los Derechos Humanos a 49 años del Golpe de Estado.

Este 24 de marzo, Cañuelas conmemoró el 49° aniversario del golpe cívico militar con una serie de actos por la Memoria y los Derechos Humanos. La jornada comenzó con un emotivo homenaje en el Pasaje Reimer, donde se recordó a los 30.000 desaparecidos, seguido de una ofrenda floral en el Honorable Concejo Deliberante. La actividad cerró en el Instituto Cultural, con la pintada del banco azul en el marco de la campaña «BancoLaMemoria, reafirmando el compromiso con la Justicia y la Memoria histórica. Funcionarios, concejales y referentes de organizaciones sociales y políticas participaron de las distintas actividades.

En primer lugar, el acto se llevó a cabo en el Pasaje Reimer, frente al monumento realizado por la artista plástica Francisca Verd. Allí, Fabiola Negro interpretó el Himno Nacional Argentino, tras lo que se colocó una ofrenda floral y algunos de los presentes compartieron testimonios alusivos a la fecha.

El diputado del Parlasur Gustavo Arrieta extendió el saludo de la intendenta Marisa Fassi, quien junto a otros representantes políticos participó de una marcha que partió desde la ex-ESMA bajo la consigna “Marchar en unidad, contra el fascismo y la miseria planificada».

En su discurso, Arrieta reflexionó alrededor de la importancia de que los jóvenes continúen con el legado de Madres y Abuelas en la lucha por la Memoria. Además, Gustavo se refirió al complejo escenario político nacional, marcado —según expresó— por mensajes «confusos, oscuros y antidemocráticos» que ponen en tensión los consensos históricos construidos en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia. En ese marco, cuestionó el reciente voto de un grupo de legisladores a favor de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, sin información precisa sobre el destino de los fondos ni las condiciones del préstamo, y lo vinculó con un avance sobre los derechos y las conquistas democráticas.

En su análisis, recordó que en 2001, antes de la crisis, “el peronismo y el radicalismo habían producido la mayor secuela de exclusión y pobreza de la que tenemos memoria”, lo que implicó —según señaló— una traición al legado de los 30.000 detenidos-desaparecidos. “Hoy nos atraviesa el mismo debate”, remarcó.

En tanto, los jóvenes Nahiara Peralta y Sergio Fiorentin compartieron unas sentidas palabras, destacando la importancia de mantener viva la memoria y la lucha de los 30.000 desaparecidos.

“Nos reunimos una vez más, como se reunieron las madres tantas veces buscando respuestas. Nos juntamos para recordar, para reivindicar la lucha, para demostrar que estamos y para hacer visible esa parte de la patria que nos fue quitada, esas ideas que quisieron borrar y aún siguen presentes, siguen vivas”, expresaron al inicio de su mensaje.

En su intervención, también hicieron referencia a la coyuntura actual: “Esa herida todavía sangra, más hoy en la actualidad, con el gobierno de Javier Milei, donde se intentan destruir los lazos entre el Estado y los trabajadores, entre el Estado y el pueblo. Donde se quiere nublar nuestra memoria. Un gobierno donde reivindican los crímenes del terrorismo de Estado. Que cuestiona la cifra de los desaparecidos. Que hostiga a los artistas que expresan disidencia. Donde pensar diferente pareciera que está prohibido”.

Por su parte, también tomó la palabra la concejala Malena Reimer, hija del detenido-desaparecido Esteban Reimer, quien destacó el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de los derechos humanos: “La verdad que escuchar a estos jóvenes hablar así, con esa convicción, sentirla, es una gran esperanza. Es muy movilizante que los jóvenes estén así, con esa fuerza para sostener la memoria por la verdad y por la justicia”, expresó.

Durante su intervención, Reimer hizo un llamado a la resistencia frente al contexto actual y recordó el horror vivido durante la última dictadura cívico-militar: “Estamos viviendo momentos muy complejos. En esos años fue horror, fue terror. Y hoy es violencia que pretende amenazar, que pretende replegar para que un gobierno nos regale, para seguir enriqueciendo a unos pocos. Le importa poco al pueblo, los intereses de la mayoría”.

En el cierre de su mensaje, la concejala instó a no rendirse ante los intentos de silenciamiento y reafirmó su compromiso con la memoria: “Yo les pido fuerza, resistencia. Vamos con esos compañeros que tienen grandes responsabilidades, con su coraje, con su lealtad, con su valentía para llegar a un momento distinto que sé que va a venir, porque después de la noche, de la oscuridad, siempre viene el día y la luz, compañeros”.

Luego, la comitiva se dirigió a la sede del Honorable Concejo Deliberante donde los concejales y concejalas homenajearon a los detenidos desaparecidos con una ofrenda floral en el Monumento de la Memoria, y donde también dedicaron sentidas palabras.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Maximiliano Mazzanti, agradeció la presencia de autoridades y vecinos y destacó el valor simbólico del acto. Mazzanti valoró el rol del Concejo como “faro de la memoria” y subrayó la importancia de la placa en homenaje a Esteban Reimer, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar:

“Nosotros consideramos que esta placa, en memoria a Esteban Reimer, representa la brutalidad de la dictadura cívico-militar. Representa la brutalidad, es una muestra de la brutalidad y de la impunidad. También representa la lucha por la justicia de la familia Reimer. Y, por supuesto, también representa la memoria. La memoria para no olvidar a las víctimas del genocidio, del terrorismo de Estado”.

Por su parte, en representación de la Unión Cívica Radical, la concejala Claudia Pereletegui agradeció la oportunidad de tomar la palabra en un acto de alto contenido simbólico, y expresó su preocupación por el contexto actual. “Lamentablemente estamos viviendo tiempos turbulentos, en los que nos quieren hacer creer que la libertad es otra cosa de lo que veníamos pensando hasta ahora. Que la libertad no es manifestarse, que la libertad no es luchar por los derechos de los vulnerables, de los jubilados, de los discapacitados, de los que no comen todos los días. Que la libertad no es llevar las banderas altas de los derechos humanos”, destacó Pereletegui.

Por último, el diputado por el Parlasur Gustavo Arrieta tomó la palabra y remarcó su visión sobre la profunda crisis de representación política, afirmando que “la sucesión de hechos que culminaron en el acuerdo con el FMI evidencian una estafa al electorado y una vulneración clara de la representación popular”. En ese marco, subrayó la importancia de ejercer con responsabilidad el mandato democrático, y compartió una reflexión conmovedora a través de un poema de Ernesto Cardenal que leyó ante los presentes: “Cuando te aplaudan por subir a la tribuna, pensá en los que murieron… Vos los representás a ellos, ellos delegaron en vos, pensá en los que murieron”.

Finalmente, el acto de cierre tuvo lugar en el Instituto Cultural Cañuelas, donde se realizó una intervención artística a cargo de la profesora de Arte Gladys Mondino. Cañuelas se sumó a la campaña #BancoLaMemoria, impulsada por los organismos de derechos humanos, que consiste en pintar un banco de color azul, decorado con pañuelos blancos mediante la técnica de stencil.

Allí, la directora del Instituto Cultural Malva Balbo expresó con emoción: “Acá tenemos al compañero Esteban Reimer, y es común ver a algún niño o adulto acercarse, mirarlo, sacarse una foto. Es entonces cuando aprovechamos para contarles quién fue, si lo preguntan, y así trabajamos la memoria, transmitiendo la historia para que siga presente”. Además, Malva destacó que “nosotros, como trabajadores de la cultura, también utilizamos la memoria como herramienta diaria para nutrirnos y poder seguir trabajando”.

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar Guido Peralta realizó una intervención y destacó la importancia del 24 de marzo. En este contexto, Peralta citó un proverbio chino que, de forma aproximada, dice: «Si querés ver los frutos en un año, plantá arroz. Si querés ver los frutos en dos años, plantá árboles. Y si querés que dure toda la vida, educá a una persona.» Con este proverbio resaltó la importancia de la educación como un proceso, un principio que se ve reflejado en las actividades que se desarrollan en el Instituto Cultural, como forma de mantener viva la memoria a través de la enseñanza y el aprendizaje.

Seguidamente, la consejera escolar Telma Martines compartió una profunda reflexión sobre la memoria y su importancia en la construcción del presente. Comenzó citando al psicoanalista Jacques Lacan, quien afirmaba que «el inconsciente se hace presente en el desfiladero de la palabra», y destacó cómo la memoria no solo implica recordar, sino también posicionarse éticamente frente a nuestro presente. Martínes explicó que la memoria es una herramienta que nos permite encontrar «hitos» o «mojones» en nuestra vida, los cuales, al ser traídos al presente, nos ayudan a orientarnos hacia el futuro.

«Es muy difícil, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde las instituciones y las nuevas tecnologías nos borran constantemente estos mojones históricos», comentó Martínes, refiriéndose a la importancia de reflexionar sobre el pasado para poder mirar hacia el futuro y construir una sociedad más justa.

El acto protocolar en el Instituto Cultural cerró con la pintada del banco azul, un acto simbólico que refuerza el compromiso con la memoria y los derechos humanos. La actividad se realizó con la participación activa de los presentes, quienes dejaron su huella en un espacio de reflexión y recordatorio para las futuras generaciones.