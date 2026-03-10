Cañuelas renueva beneficios fiscales para comercios y pymes: exenciones y facilidades de pago para 2026.

Compartir

El Municipio prorrogó programas de alivio tributario que incluyen hasta 100% de exención en habilitaciones y beneficios para taxis, remises y combis, además de planes de pago para regularizar deudas.

En un contexto económico complejo, marcado por la caída del consumo y el incremento de los costos operativos para el sector productivo, el Municipio de Cañuelas decidió renovar una serie de beneficios fiscales destinados a acompañar a comercios, pymes y contribuyentes del distrito.

Las medidas fueron formalizadas a través de los decretos 82/26 y 79/26, que prorrogan programas de regularización tributaria y promoción de la actividad económica local. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sostener el entramado comercial y productivo del distrito.

En ese marco, el Decreto 82/26 establece el Programa de Regularización Tributaria y Promoción de Actividades Comerciales, que contempla diversos beneficios para el sector. Entre los principales puntos se destaca la exención del 100% de la tasa de habilitación municipal para comercios, industrias y servicios que tramiten su habilitación durante el año 2026.

El programa también prevé la exención total de los derechos por publicidad y propaganda correspondientes al ejercicio 2026, un beneficio que alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a comercios ya habilitados que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias.

Otra de las medidas incluidas es la eximición del 100% de la tasa de habilitación y de los servicios de desinfección para los vehículos destinados al servicio de taxis, remises y combis, con el objetivo de acompañar la actividad y promover su formalización dentro del distrito.

Por su parte, el Decreto 79/26 renueva el Programa de Facilidades de Pago de Obligaciones Tributarias, que permite regularizar deudas correspondientes a la Tasa de Servicios Generales y a la Tasa de Seguridad e Higiene generadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El régimen contempla planes de pago de hasta 18 cuotas, con beneficios importantes para quienes adhieran. Entre ellos se destaca la condonación del 100% de intereses, recargos y multas para quienes cancelen la deuda al contado, además de reducciones progresivas para quienes opten por planes en cuotas. El programa también permite regularizar deudas que se encuentren en instancia judicial o provenientes de planes anteriores.

Desde el Municipio remarcaron que estas medidas no constituyen herramientas nuevas, sino la continuidad de una política que se viene implementando en los últimos años con el objetivo de respaldar la actividad económica local y acompañar a los contribuyentes.

En esa línea, recordaron que recientemente también se modificaron los parámetros utilizados para calcular la Tasa de Seguridad e Higiene dentro de la Ordenanza Fiscal y Tributaria, lo que permitirá que pequeños y medianos comercios e industrias registren reducciones reales de entre el 30% y el 50% en el monto a pagar al presentar su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025.

A su vez, se puso en marcha un sistema de pago anticipado de tasas para grandes empresas, industrias y clubes de campo, que permite acceder a reducciones en los montos a abonar durante el ejercicio 2026, con rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 70%.

En paralelo, se mantienen los beneficios tributarios para empresas radicadas en parques industriales, que incluyen reducciones en derechos de construcción y en distintas tasas vinculadas a la actividad productiva, a lo que se sumará próximamente una nueva reducción vinculada a la instalación de emprendimientos industriales.

Con este conjunto de medidas, el Municipio busca reducir la incidencia de las tasas en los costos operativos de la actividad económica, fortalecer la competitividad del sector productivo local y contribuir al sostenimiento del comercio, la producción y el empleo en Cañuelas.