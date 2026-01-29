Cañuelas se consolida como destino ideal para escapadas de cercanía

Compartir

A solo 45 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito combina campo, historia y una variada oferta gastronómica que atrae a visitantes durante todo el año.

El turismo de cercanía sigue creciendo y Cañuelas se afirma como una de las opciones preferidas para quienes buscan naturaleza, tradición y buena gastronomía sin alejarse demasiado. Ubicado a escasos kilómetros por autopista de la Capital Federal y a poco más de una hora de La Plata, el distrito ofrece una experiencia que conjuga tranquilidad rural con propuestas culturales y culinarias de gran calidad.

Con más de 50.000 habitantes y una superficie de 120.000 hectáreas, el Partido de Cañuelas mantiene intacta su identidad ligada al campo. Su nombre proviene de las pequeñas plantas de cañas que encontraron los españoles al transitar por la zona durante la época del Virreinato, un dato histórico que refleja el vínculo del lugar con su paisaje natural.

Los visitantes encuentran en Cañuelas amplios espacios verdes, caminos rurales arbolados, estancias y entornos abiertos ideales para caminatas, paseos al aire libre y actividades recreativas. El contacto con la naturaleza y el ritmo pausado del interior son parte del atractivo que invita a desconectarse del movimiento urbano.

Uno de los puntos fuertes del destino es su reconocida propuesta gastronómica. El distrito cuenta con distintos corredores gastronómicos distribuidos por ubicación, como Uribelarrea, la Ciudad de Cañuelas y la zona de Ruta 205. Allí se pueden disfrutar parrillas tradicionales, asadores criollos a la leña, restaurantes de campo, pizzerías y emprendimientos artesanales, con opciones para todos los gustos y presupuestos. Los asados, las carnes a la estaca y las delicias regionales son protagonistas de cada salida.

Además, Cañuelas conserva espacios históricos, plazas, iglesias y eventos culturales que mantienen viva la identidad local. Ferias, encuentros tradicionales y propuestas culturales forman parte de una agenda que acompaña el crecimiento del turismo en la región.

La cercanía, la calidad de su gastronomía y la experiencia de campo convierten a Cañuelas en una alternativa cada vez más elegida para salidas de día, fines de semana y escapadas espontáneas.

Cerca de todo, pero con el espíritu del interior, Cañuelas continúa posicionándose como un destino turístico en expansión.