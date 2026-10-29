Cañuelas se prepara para una nueva muestra fotográfica.

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El Instituto Cultural Cañuelas será escenario de una nueva edición de su tradicional muestra fotográfica, una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá obras de fotógrafos aficionados y experimentados. La actividad se desarrollará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Por Martín Aleandro

El próximo sábado 31 de octubre, a partir de las 18:00 horas, el Instituto Cultural Cañuelas (ICC) abrirá sus puertas para dar inicio a una nueva edición de su tradicional muestra fotográfica, un encuentro que año tras año se consolida dentro de la agenda cultural de la ciudad.

La iniciativa propone un espacio de participación y expresión artística donde vecinos, fotógrafos aficionados y profesionales podrán compartir sus trabajos y ofrecer distintas miradas sobre la realidad cotidiana, los paisajes y las historias que forman parte de la identidad local.

Con el paso de los años, esta muestra se ha convertido en una oportunidad para acercar la fotografía a la comunidad, promoviendo el intercambio de experiencias y el reconocimiento del talento de quienes encuentran en la imagen una forma de expresión personal y colectiva.

La fotografía como expresión cultural

Más allá de su valor artístico, la propuesta busca destacar la capacidad de la fotografía para conservar momentos, transmitir emociones y contar historias a través de imágenes.

Cada obra representa una mirada particular sobre el entorno y permite descubrir detalles de la vida cotidiana que muchas veces pasan inadvertidos. En este sentido, la muestra se presenta como un espacio plural, donde conviven diferentes estilos, experiencias y formas de interpretar el mundo.

La continuidad de esta iniciativa refleja, además, el interés de la comunidad por participar de actividades culturales que fortalecen los vínculos entre artistas y vecinos.

Dos jornadas de arte, música y encuentro

La programación comenzará el sábado 31 de octubre a las 18:00 horas y continuará el domingo 1 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas, en la sede del Instituto Cultural Cañuelas, ubicada en Del Carmen 664.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer la exposición fotográfica y disfrutar de una propuesta cultural que también incluirá presentaciones artísticas, música y danza en vivo.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está dirigida a toda la comunidad, en un nuevo encuentro que busca celebrar la creatividad, la participación y el valor de los espacios culturales de Cañuelas.