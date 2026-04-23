Cañuelas se suma al sistema digital de traslado de ganado con la firma del DUT.

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La intendenta Marisa Fassi acompañará al ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en la adhesión del municipio al Documento Único de Traslado de Ganado en modalidad de autogestión. El acto se realizará en el Mercado Agroganadero, donde también se llevará a cabo una recorrida por sus instalaciones, consolidando un paso clave hacia la modernización y simplificación del sector.

Con esta incorporación, Cañuelas se convierte en el municipio número 101 de la provincia en adherir a este sistema, que busca simplificar y unificar la gestión de la documentación vinculada al movimiento de hacienda, reduciendo tiempos administrativos y mejorando la trazabilidad.

El convenio se enmarca en el acuerdo previamente suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Gobierno nacional, a través de la entonces Secretaría de Agroindustria. A partir de este trabajo conjunto, se avanzó en la integración del Documento Electrónico de Tránsito (DTE), emitido por SENASA, con la Guía de Traslado prevista en la normativa bonaerense.

La implementación del DUT en modalidad de autogestión permitirá a productores y operadores realizar los trámites de forma más ágil, digital y unificada, fortaleciendo la eficiencia del sistema y acompañando el proceso de modernización del sector.

En este contexto, también se analiza la evolución de las guías emitidas con destino al Mercado Agroganadero de Cañuelas desde 2025 hasta la actualidad, así como el crecimiento sostenido en la utilización de las guías unificadas desde la puesta en marcha de esta herramienta.

De esta manera, el municipio continúa consolidando su posicionamiento como uno de los principales polos agroganaderos de la provincia, incorporando herramientas que facilitan la actividad y promueven mayor transparencia en el circuito productivo.