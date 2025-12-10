Cañuelas se une para ayudar: vuelve “NaviDar” a la Plaza Sabin Salk.

Compartir

La iniciativa solidaria organizada por Nuevo Tiempo convoca a vecinos a donar juguetes y mercadería para acompañar a quienes más lo necesitan. La actividad incluirá juegos, servicios gratuitos y propuestas para toda la familia.

Por: @oscarhh10

El próximo sábado 20 de diciembre se llevará a cabo la segunda edición de “NaviDar” en la Plaza Sabin Salk, ubicada en Alem y Lara. La iniciativa es impulsada por el espacio Nuevo Tiempo Cañuelas, que este año volverá a salir a buscar donaciones para acompañar a familias de bajos recursos en vísperas de Navidad.

La convocatoria incluye juguetes nuevos o usados en buen estado, así como mercadería no perecedera, con el objetivo de brindar una ayuda solidaria a quienes más lo necesitan.

En diálogo con CañuelasYa, Marcos Bravo, integrante de Nuevo Tiempo, explicó:

“Queremos ser un puente entre quienes desean ayudar y las personas que están atravesando un momento complicado. Esta propuesta busca unir a la comunidad en torno a un gesto solidario”.

Un balance positivo de la primera edición

Respecto a la experiencia del año pasado, Bravo recordó:

“Fue una jornada muy buena. Realizamos más de 60 cortes de pelo gratuitos y entregamos una gran cantidad de juguetes. Incluso pudimos regalar desde una PlayStation hasta bicicletas donadas por vecinos de Cañuelas”.

Además, destacó que varios comercios locales se sumaron a la movida solidaria contribuyendo con bolsones de alimentos.

Novedades para la edición 2025

Con la intención de que NaviDar se convierta en un evento anual, este año se sumarán nuevas propuestas como pintado de uñas y peinados para las chicas, además de actividades recreativas para toda la familia.

Si bien el eje principal de esta edición será la recolección de juguetes y alimentos, los organizadores señalaron que también se recibirá ropa en buen estado que pueda ser de utilidad para los vecinos.

Una tarde solidaria abierta a toda la comunidad

El evento comenzará a las 16 horas, con entrada libre y gratuita, e incluirá peloteros y diversos juegos para niños y niñas.

Desde Nuevo Tiempo invitaron a toda la comunidad a participar, colaborar y compartir un momento de solidaridad en la previa de las fiestas.