Cañuelas se viste de rosa: Rotary realizará la XIV Caminata “Tomátelo a Pecho”

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En el marco del Octubre Rosa, Rotary Club Cañuelas invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición de su tradicional caminata de concientización sobre el cáncer de mama. La actividad se desarrollará este sábado 24 de octubre, desde las 16 horas, con punto de encuentro en la sede de la institución, ubicada en Basavilbaso 753. La participación será libre, gratuita y sin inscripción previa.

Con el objetivo de promover la prevención, los controles médicos y la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, Rotary Club Cañuelas llevará adelante la XIV edición de la caminata “Tomátelo a Pecho”, una iniciativa que año tras año convoca a vecinos, familias e instituciones en torno a un mensaje de salud, solidaridad y compromiso comunitario.

La jornada se realizará este sábado 24 de octubre, a partir de las 16 horas, con salida desde la sede rotaria de Basavilbaso 753. Desde allí, los participantes recorrerán distintas calles de la ciudad, siguiendo el circuito establecido por los organizadores.

La propuesta forma parte de las actividades de Octubre Rosa, una campaña internacional destinada a generar conciencia sobre el cáncer de mama y destacar la importancia de los controles periódicos y el diagnóstico temprano.

Una caminata para generar conciencia

Más allá de la actividad física, la caminata busca transmitir un mensaje fundamental: la prevención y la detección temprana son herramientas esenciales para el cuidado de la salud.

A través de esta iniciativa, Rotary Club Cañuelas procura mantener vigente la conversación sobre el cáncer de mama, fomentar la consulta médica y acompañar a quienes atraviesan o han atravesado esta enfermedad.

Como símbolo de adhesión a la campaña, los organizadores invitan a los participantes a asistir con una prenda, accesorio o algún detalle de color rosa, identificado internacionalmente con la lucha contra el cáncer de mama.

La actividad está pensada como un encuentro abierto a personas de todas las edades, en el que la participación colectiva permitirá reforzar el mensaje de concientización.

También habrá una campaña de promoción de la donación de sangre

En esta edición, la jornada contará además con un espacio destinado a la difusión de la Comunidad de Donantes de Sangre, una iniciativa que busca promover la donación voluntaria y sumar nuevos participantes.

Durante el encuentro se brindará información sobre esta propuesta solidaria y se invitará a los vecinos interesados a formar parte de la comunidad de donantes.

Asimismo, quienes ya integran este espacio y participaron de la capacitación de Promotores de Donación de Sangre podrán colaborar con las actividades de difusión previstas durante la caminata.

Una convocatoria abierta a toda la comunidad

Desde Rotary Club Cañuelas destacaron el carácter participativo de esta nueva edición e invitaron a vecinos, familias, grupos de amigos e instituciones a acompañar la propuesta.

La caminata es completamente gratuita y no requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen participar podrán acercarse directamente al punto de encuentro.

Con catorce ediciones, “Tomátelo a Pecho” continúa consolidándose como una actividad de concientización y encuentro comunitario, reafirmando el compromiso de Rotary Club Cañuelas con la prevención, la solidaridad y el bienestar de la población.

La cita será este sábado 24 de octubre, a las 16 horas, en Basavilbaso 753, para compartir una nueva jornada en la que el color rosa volverá a ser protagonista de un mensaje colectivo: tomar conciencia, promover los controles médicos y acompañar la prevención del cáncer de mama.