Cañuelas suma clasificados a Mar del Plata para la final de los Juegos Bonaerenses 2026

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Representantes locales de Adultos Mayores, Cultura y Juveniles consiguieron su lugar en la gran final de los Juegos Bonaerenses, que se disputará del 19 al 23 de octubre en Mar del Plata. Entre los clasificados se encuentra Alberto “El Chajá” Porciel, quien hizo historia en pesca.

Por Oscar Heredia – @oscarhh10

La última semana se desarrolló una nueva instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2026, con una destacada participación de representantes de Cañuelas que consiguieron su clasificación a la gran final provincial.

La definición tendrá lugar en Mar del Plata entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre y reunirá a competidores de toda la provincia de Buenos Aires.

Adultos Mayores

En el segmento de Adultos Mayores, Cañuelas consiguió importantes resultados. Mirta Domínguez logró la clasificación en atletismo, mientras que Nélida Miguenz obtuvo el primer puesto en gastronomía, en la categoría Postre.

Por su parte, la pareja integrada por Carlos Aguirre y Mirta Carmona se quedó con el primer puesto en folklore y también estará presente en Mar del Plata.

Roberto Iglesias consiguió su clasificación en atletismo; Eulalia Moreno obtuvo el primer lugar en Objeto Tridimensional y Marta Torres se impuso en Dibujo.

Una de las grandes novedades llegó desde la laguna de Lobos, escenario de la competencia de pesca. Allí, el cañuelense Alberto “El Chajá” Porciel logró quedarse con el primer puesto y obtuvo su boleto para disputar la gran final de octubre en Mar del Plata.

Cultura también tendrá representantes cañuelenses

El segmento cultural de los Juegos Bonaerenses también dejó varias clasificaciones para Cañuelas.

En Narración Oral PCD se impuso Roque de Jesús Ochi, mientras que Thiago Maldonado consiguió el primer puesto en Freestyle.

Kiara Palacio logró la clasificación en Literatura – Poesía Sub 15 e Ignacio Ottone obtuvo la victoria en Solista Vocal Sub 15.

También estarán en Mar del Plata Guadalupe Dianda, ganadora en Cocina – Postre Sub 15, y Pilar Martínez, quien consiguió el primer puesto en Cocina – Plato Principal Sub 15.

En diálogo con CañuelasYa, el director del área de Tercera Edad de la Municipalidad de Cañuelas destacó las experiencias vividas durante las últimas jornadas de competencia.

“Hubo muy buena camaradería entre los competidores de las distintas regiones. Logramos tener el primer clasificado en pesca para ir a Mar del Plata, algo que nunca había ocurrido, y fue una satisfacción muy grande”, señaló.

Asimismo, agregó: “Como siempre destaco, acá lo más importante es la participación. Los incentivo a que participen porque siempre tenemos muy buenos deportistas a nivel local que se destacan también en la región”.

Juveniles

Entre los más chicos, Cañuelas también cuenta con varios clasificados para disputar las finales provinciales.

En tiro Sub 18 consiguió la clasificación una alumna del Colegio Silos; en gimnasia femenina Sub 12 avanzó el Club Cañuelas y en gimnasia Sub 13 logró el pase el equipo del Colegio IMEI.

En B. en Carrera Sub 18, en la rama femenina clasificó Silos, mientras que en la masculina consiguió su lugar el Club DFTT.

Además, en pádel masculino Sub 18 obtuvo la clasificación el equipo de Pádel Cañuelas, mientras que en cestoball 3×3 femenino Sub 18 logró el pase el conjunto del IMEI.

La etapa regional de los Juegos Bonaerenses continúa desarrollándose en distintos distritos, por lo que Cañuelas todavía tiene posibilidades de sumar nuevos representantes para la gran final de Mar del Plata en las categorías Adultos Mayores, Cultura, Juveniles y Personas con Discapacidad.

Con cada nueva clasificación, la delegación cañuelense continúa creciendo de cara a una de las citas deportivas y culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires.