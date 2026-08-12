Cañuelas suma dos nuevos proyectos logísticos con una inversión que generará cientos de puestos de trabajo.

La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó el acto de firma de dos convenios para el desarrollo de nuevos parques logísticos sobre la Ruta Nacional 205: KM57 Flex Depot y Hub Logístico Cañuelas (HLC). Los emprendimientos privados fortalecerán el perfil productivo y logístico del distrito, ampliarán la infraestructura para empresas y contribuirán a la generación de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

Del acto participaron la titular de KM57 Flex Depot, Natalia Alonso; el representante de Hub Logístico Cañuelas, Antonio Mones; el arquitecto Sergio Castro, de la empresa KM57; Lorena Verón, representante de HUB logística; la presidenta del bloque del Honorable Concejo Deliberante, Sandra Cardozo; el secretario de Producción, Juan Ángel Cruz; concejales; el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta; consejeros escolares; funcionarios municipales; la inspectora jefa distrital; representantes del Mercado Agroganadero de Cañuelas; empresarios, comerciantes y emprendedores locales; representantes de las ferias de mujeres, Feria Rural, instituciones intermedias, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes y otras organizaciones de la comunidad.

Durante el encuentro, Fassi destacó el perfil productivo y logístico de Cañuelas y la importancia de acompañar a quienes deciden invertir y generar empleo en el distrito.

“Cañuelas tiene una enorme fortaleza. Es tierra de oportunidades porque acá confluyen la producción, la logística, la industria, el campo”, expresó la intendenta.

En ese sentido, remarcó: “El trabajo es el gran ordenador social. Para nosotros es fundamental acompañar a cada uno de los empresarios que eligen nuestro distrito para invertir”.

“Es una oportunidad para las familias de Cañuelas, para los trabajadores, para los comercios locales, para toda la comunidad, para nuestras instituciones que, como siempre digo, cumplen un rol social importantísimo en nuestra comunidad”, agregó.

La intendenta también puso en valor la ubicación estratégica del distrito: “Cañuelas cuenta con una ubicación estratégica por sus rutas, ruta nacional 205, ruta 6, a tan solo 60 kilómetros de Buenos Aires, el principal centro logístico de consumo, desarrollo y actividad económica”.

Además, destacó el impacto que tendrá el Hub Logístico Cañuelas: “Gran elección y una inversión importantísima para Cañuelas en 11 hectáreas, así que muy contentos que van a generar entre 350 y 500 puestos de trabajo de forma directa, y otras tanto, de manera indirecta”.

Fassi también dedicó unas palabras a la familia Alonso y al proyecto KM57 Flex Depot: “Sabemos el cariño y la importancia que tenía este proyecto para Darío Alonso, así que para nosotros es fundamental acompañarlos y lo vamos a acompañar siempre”.

KM57 Flex Depot

KM57 Flex Depot es un complejo de depósitos flexibles destinado a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y profesionales. El proyecto estará ubicado sobre la Ruta Nacional 205 y contará con 16 unidades funcionales configurables de 300 metros cuadrados, aptas para logística, comercio mayorista y producción liviana.

El emprendimiento incorpora infraestructura moderna, seguridad perimetral, circulación interna, playa de maniobras y criterios de sustentabilidad y eficiencia energética.

Durante la presentación, el arquitecto Sergio Castro explicó las características del proyecto y destacó la flexibilidad de los espacios.

En relación con los usos previstos, detalló: “La calidad de construcciones, todo con estructura de arma llena, paneles roll foil, o sea, que son aislantes, cinífugos, pisos preparados, llaneados, digamos, de excelente calidad”.

Por último, destacó la ubicación del emprendimiento: “Más que todo destacar un poco la ubicación que tiene, está sobre ruta, kilómetro 57, cerca de la ruta 6”.

Hub Logístico Cañuelas

El Hub Logístico Cañuelas será un polo logístico emplazado sobre un predio de 11 hectáreas, con 33 parcelas destinadas a empresas de logística, almacenamiento, distribución y manufactura liviana. El proyecto contará con infraestructura de primer nivel, energía de media tensión, fibra óptica, monitoreo permanente y espacios para el desarrollo tecnológico.

De acuerdo con la información presentada durante el acto, el emprendimiento prevé la generación de entre 350 y 500 empleos directos y alrededor de 1.200 puestos de trabajo indirectos.

En representación del proyecto, Lorena Verón destacó el acompañamiento del Municipio y el compromiso con la generación de empleo local.

“Estamos aquí para dar el 1º paso formal de un proyecto que estamos convencidos que va a marcar un antes y un después en el desarrollo económico de nuestra región”, expresó.

Por su parte, Fassi destacó que estas inversiones se incorporan a un proceso de crecimiento productivo que tiene a Cañuelas como uno de los principales nodos de la región.

“Es un municipio que abraza, que enamora y que acompaña a quienes eligen nuestra tierra para invertir y para generar trabajo”, afirmó.