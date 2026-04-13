Cañuelas suma inversiones y refuerza la salud con nuevos convenios.

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El Municipio firmó acuerdos para instalar una estación de servicio en Alejandro Petión y recibió un predio en Máximo Paz donde se construirá una nueva sala de atención primaria, en el marco de una estrategia de desarrollo local y generación de empleo.

La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó este jueves un acto en el Teatro de la Sociedad Italiana, donde se concretó la firma de dos convenios estratégicos para el desarrollo de las localidades de Máximo Paz y Alejandro Petión.

La jefa comunal estuvo acompañada por Gonzalo Álvarez, representante de Petión Energía, y Luis Cappelletti, vinculado a un nuevo desarrollo urbanístico de Máximo Paz. También estuvieron presentes el secretario de Gobierno Mauricio Petre, el secretario de Salud Daniel Arfus, y representantes de instituciones locales.

En primer lugar, se llevó adelante la firma del convenio urbanístico en Máximo Paz que establece la cesión de un predio de media hectárea al Municipio, que será destinado a la construcción de una nueva Sala de Atención Primaria de la Salud, fortaleciendo la infraestructura sanitaria de la localidad.

Por otro lado, se rubricó el convenio con la firma Petión Energía S.R.L., que contempla la construcción de una estación de servicio sobre la Ruta 205, en Alejandro Petión. El proyecto contempla la generación de empleo local, tanto en la etapa de obra como en su funcionamiento, y la incorporación de servicios complementarios que aportarán al desarrollo productivo y logístico de la zona.

En ese marco, la intendenta Marisa Fassi destacó: “Hoy es un día muy importante. Estamos firmando dos convenios de diferente naturaleza, pero con un mismo objetivo: crecimiento, desarrollo, inversión y puestos de trabajo para Cañuelas. Sabemos que nuestro país está atravesando una situación económica y social muy difícil, por eso valoramos profundamente a quienes eligen nuestra tierra para invertir, producir y generar empleo”.

En la misma línea, agregó: “Esta inversión transforma un predio degradado en un nodo de servicios moderno que va a generar entre 20 y 30 puestos de trabajo directos y más de 100 indirectos. Y al mismo tiempo, el convenio que firmamos en Máximo Paz nos permite proyectar una nueva sala de salud en un punto estratégico, que vamos a construir junto a la Provincia para seguir ampliando derechos en una localidad que no deja de crecer”.

Fassi también puso en valor el posicionamiento del distrito: “Cañuelas es hoy un referente en la región. Nuestra ubicación logística y productiva atrae inversiones como el Mercado Agroganadero, la inversión privada más importante de la provincia de Buenos Aires, que se instaló acá gracias a una decisión política clara de apostar al crecimiento ordenado. Todos los días llegan entre 150 y 200 camiones, generando trabajo no sólo para Cañuelas sino para toda la región”.

Asimismo, remarcó el rol del Estado y las instituciones: “Cuando hablamos de un Estado presente, hablamos de esto: de la articulación entre el sector público y el privado, y del trabajo conjunto con nuestras instituciones, que son el pilar de la gestión. Por eso decidimos que este acto sea con ustedes, con la comunidad, porque Cañuelas es tierra de oportunidades gracias a ese entramado social que construimos entre todos”.

Por su parte, Gonzalo Álvarez, representante de Petión Energía, expresó: “Quiero agradecer al equipo de Marisa por el acompañamiento para poder integrar este proyecto a la comunidad. Es una inversión muy importante que va a generar empleo formal y oportunidades de capacitación. No va a ser solo una estación de servicio, sino un espacio con servicios, gastronomía, coworking y un lugar pensado para la comunidad. En un contexto difícil, estos proyectos ayudan a potenciar la empleabilidad y el desarrollo local”.

En tanto, Luis Cappelletti señaló: “Este es un gran avance para Máximo Paz. Tiene muy buena accesibilidad y representa una inversión significativa para la localidad, que sigue creciendo y desarrollándose”.

Durante el acto, la intendenta también hizo entrega de aportes económicos a distintas instituciones de Máximo Paz y Alejandro Petión, fortaleciendo el trabajo comunitario. Entre las entidades beneficiadas se encuentran escuelas primarias y secundarias, jardines de infantes, centros de jubilados, clubes, sociedades de fomento, instituciones educativas y culturales, como el Colegio Nuestra Señora de Luján, el CEF N°131, el Centro de Formación Profesional 402, clubes deportivos, grupos de ballet, y diversas organizaciones sociales y comunitarias del distrito.