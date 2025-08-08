Cañuelas sumó patrulleros, inauguró el Centro de Prevención Rural y presentó “Tranqueras Seguras”

Compartir

Este jueves, la intendenta Marisa Fassi y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, participaron de un acto en el que se inauguró el nuevo Centro de Prevención Rural (CPR), se presentó el programa “Tranqueras Seguras” y se entregaron 10 nuevos patrulleros adquiridos con fondos municipales.

El encuentro tuvo lugar en el flamante edificio del CPR y contó con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, integrantes de la Policía Bonaerense, Policía Rural, Guardia Urbana y Bomberos Voluntarios.

Tras el corte de cinta, las autoridades recorrieron las instalaciones del CPR, que contará con 25 agentes especializados en seguridad rural. El padre Federico Sosa y el padre Pedro Delgado realizaron la bendición de las nuevas oficinas y de las llaves de los móviles.

Nuevos patrulleros

En la misma jornada, se formalizó la entrega de cinco móviles para la Guardia Urbana (cuatro Renault Logan y una pick-up Renault Alaskan) y cinco para distintas dependencias policiales del distrito: Uribelarrea, Máximo Paz, Alejandro Petión, Los Pozos y el Comando de Patrullas (tres Logan y dos Alaskan). Estas unidades se suman a las 16 que el gobierno provincial había entregado previamente en el año.

Programa Tranqueras Seguras

Durante el acto se presentó “Tranqueras Seguras”, un sistema que asigna un número único de identificación a cada establecimiento rural, georreferenciado en un sistema GPS. Esto permite que policía, ambulancias o bomberos lleguen de manera más rápida y precisa ante cualquier emergencia. La iniciativa fue desarrollada en conjunto por la Sociedad Rural de Cañuelas, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el CPR, y ya abarca 750 campos del distrito.

Un enfoque urbano y rural

Con estas incorporaciones y el nuevo sistema de georreferenciación, el municipio busca fortalecer la prevención y mejorar los tiempos de respuesta tanto en las zonas urbanas como en el amplio territorio rural de Cañuelas.