Cañuelas cayó ante Luján en condición de visitante

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El Cañuelas Fútbol Club perdió este domingo 2 a 1 frente a Luján, en condición de visitante, por una nueva jornada del campeonato de la Primera C del fútbol argentino.

El encuentro se disputó en el estadio Municipal de Luján y tuvo un desarrollo parejo durante gran parte de la tarde. Tras un primer tiempo sin goles, el local abrió el marcador en el complemento, aunque el Tambero logró llegar rápidamente al empate parcial. Sin embargo, Luján volvió a golpear y terminó quedándose con los tres puntos.

Cañuelas buscó sostener el buen momento que venía mostrando en el torneo, pero no pudo sumar fuera de casa ante un rival que aprovechó sus oportunidades en los momentos claves del partido.

A pesar de la derrota, el conjunto albirrojo continúa siendo protagonista en la categoría y ya piensa en el próximo compromiso del campeonato, donde intentará recuperarse y volver a sumar.