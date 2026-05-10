Cañuelas vivió un fin de semana con fuerte actividad cultural y tradicionalista.

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Durante el fin de semana continuaron desarrollándose distintas actividades culturales, sociales y tradicionalistas en diversos puntos de Cañuelas, con una importante participación de vecinos y familias.

Centros tradicionalistas, instituciones intermedias y espacios culturales organizaron encuentros, peñas y festejos que volvieron a poner en valor las costumbres criollas y el sentido de comunidad que caracteriza a distintas localidades del distrito. Además de las actividades vinculadas a la tradición, también hubo propuestas recreativas y culturales en distintos barrios y espacios comunitarios, consolidando una agenda local que sigue creciendo con eventos para todas las edades.

Uno de los eventos destacados se vivió en el Barrio Peluffo, donde el Centro Tradicionalista “El Cencerro” celebró sus 47 años de historia con una gran noche de música, danza y tradición que contó con una importante concurrencia de público.

La celebración se desarrolló en la sede ubicada sobre calle Laprida, a la altura del kilómetro 55 de la Ruta 3, y reunió a vecinos, familias y amantes de las tradiciones gauchas en una jornada cargada de espectáculos y espíritu festivo.

Durante la velada se presentaron distintos artistas locales y regionales, entre ellos Meli Zampone, Quimereando, J’Aelri, Santiago Quiroz, David Rochegiani y “Charly, el Tigre de Cañuelas”. Además, el ballet del Centro Tradicionalista tuvo una participación sobresaliente, no solamente por la presencia de bailarines adultos, sino también por la gran cantidad de niños y jóvenes que forman parte de la institución desde muy pequeños.

Las representaciones realizadas sobre el escenario fueron impecables y despertaron el reconocimiento del público por la pasión transmitida en cada coreografía. También se destacó la elegancia, el orden y la prolijidad de la vestimenta con la que participaron los integrantes del ballet, brindando un verdadero espectáculo tradicionalista que fue ampliamente valorado por quienes asistieron a la celebración.

Detrás de cada presentación también se pudo percibir el enorme compromiso y la dedicación de profesores, familias y organizadores, en un trabajo que mantiene viva la cultura popular y fortalece el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. La importante presencia de chicos y jóvenes demuestra además cómo el folklore y las tradiciones siguen creciendo en cada barrio de Cañuelas, consolidándose como parte fundamental de la identidad cultural de la comunidad.

En muchos de los encuentros realizados durante el fin de semana se destacó además la participación de artistas locales, emprendedores y agrupaciones comunitarias, generando espacios de encuentro y acompañamiento para vecinos y vecinas.

Las jornadas se desarrollaron en un clima familiar y reflejaron nuevamente el fuerte arraigo cultural que mantiene Cañuelas, donde las actividades sociales y tradicionales continúan ocupando un lugar central en la vida cotidiana de la comunidad.