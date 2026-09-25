Cañuelas vuelve a ser epicentro de la ganadería con la Semana Angus de Primavera.

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Más de 300 reproductores, 60 cabañas y 40 empresas participan de la Semana Angus de Primavera que se desarrolla hasta este viernes 25 de septiembre en el Mercado Agroganadero de Cañuelas. La propuesta incluye exposiciones, juras, capacitaciones y una intensa actividad comercial, con más de 60 mil cabezas previstas en distintos remates.

Cañuelas vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del mapa ganadero nacional con una nueva edición de la Semana Angus de Primavera, que se desarrolla desde el lunes 21 y hasta este viernes 25 de septiembre en el Centro de Remates y Exposiciones Angus, ubicado junto al Mercado Agroganadero.

Durante cinco jornadas, productores, cabañeros, consignatarios, empresas y profesionales vinculados con la actividad se reúnen en uno de los principales encuentros de la raza Angus del país.

La edición 2026 comprende la 47ª Exposición Nacional Angus de Primavera y la 26ª Exposición Nacional del Ternero Angus, con la participación de más de 300 reproductores pertenecientes a 60 cabañas, además de unas 40 empresas expositoras.

Más de 60 mil cabezas y una intensa agenda de remates

Uno de los grandes protagonistas de la semana es el movimiento comercial. La organización anunció una oferta superior a las 60 mil cabezas, con ocho casas consignatarias participando de los distintos remates programados durante las cinco jornadas.

La actividad comenzó el lunes con el martillo de Sáenz Valiente Bullrich, que abrió la agenda comercial con una oferta de 2.500 cabezas. A lo largo de la semana también participan Gananor Pujol, Madelan, Alfredo S. Mondino, Colombo y Magliano, Monasterio Tattersall, Pedro Noel Irey y Jauregui Lorda.

Pero la Semana Angus no se limita a los negocios. El programa contempla juras de reproductores, actividades vinculadas con la genética y distintas charlas y capacitaciones destinadas al sector, entre ellas propuestas relacionadas con la selección de hembras para rodeos comerciales y la incorporación de machos genéticamente superiores.

Cañuelas como punto de encuentro de la ganadería

La apertura oficial contó con la participación de autoridades y representantes de distintos ámbitos de la actividad productiva.

Entre los presentes estuvieron autoridades provinciales y municipales, junto con representantes de la Asociación Argentina de Angus, Banco Provincia, Exponenciar y referentes de la cadena ganadera. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, participó de la apertura y destacó la importancia de la raza Angus para la producción ganadera de la provincia y del país.

También participaron de la jornada los intendentes Mariel Fernández, Nicolás Mantegazza, Federico Otermín, Leonardo Boto y Gastón Granados, además del senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y el diputado del Parlamento del MERCOSUR Gustavo Arrieta.

La realización de este encuentro vuelve a colocar a Cañuelas como escenario de una actividad de alcance nacional y consolida el crecimiento del polo agroganadero desarrollado alrededor del Mercado Agroganadero y del Centro de Remates y Exposiciones Angus.

La presencia de productores, cabañeros, consignatarios y empresas de distintos puntos del país genera además un importante movimiento durante toda la semana y fortalece el vínculo histórico de Cañuelas con la producción agropecuaria.

La Semana Angus de Primavera 2026 finalizará este viernes 25 de septiembre, luego de cinco jornadas en las que la genética, la producción, la capacitación y los negocios ganaderos volvieron a encontrarse en Cañuelas.