Carla Conte: “Siento que arranco una nueva era como actriz”

En una conversación con CañuelasYa, la actriz habló sobre El Divorcio, la comedia que vendrá a Cañuelas este domingo a la noche.

La actriz y conductora Carla Conte, integrante del elenco de El Divorcio, ganadora del Premio Estrella de Mar a la Mejor Comedia, junto a Luciano Castro, Pablo Rago y Mica Riera, charló sobre la obra teatral que se presentará este domingo a la noche con CañuelasYa, y aseguró que es una comedia que promete regalarle “un momento hermoso” al público cañuelense, quienes Conte asegura “se van a sentir identificados”.

La comedia escrita y dirigida por Nelson Valente, galardonado con el Premio Estrella de Mar a la Mejor Dirección Nacional, se centra en dos parejas: una en pleno momento de crisis conyugal, y la otra recién egresada de una novedosa “terapia” matrimonial que busca ayudar a sus amigos, pero ya que no todas las parejas son iguales, terminan en situaciones humorosas en las que el público se verá reflejado.

¿Considerás que la gente viene a ver la obra porque anticipa verse reflejada en ella o para reírse de algo que considera ajeno a su realidad?

No, yo creo que, si vienen pensando que es ajeno a su realidad, se van a sorprender… Es una obra para identificarse muchísimo, tengas la edad que tengas. Si ya sos adulto, de los veinte hasta los mil, te vas a ver reflejado. Todos hemos estado en pareja y en crisis, conocemos como es estar recién reconciliados y de romance, así que creo que tienen que venir a ver El Divorcio porque se van a divertir, tengan el estado civil y la edad que tengan. Es una comedia argentina que habla en nuestro idioma 100% escrita por un director y autor argentino como Nelson Valente, y habla de cosas que nos pasan a todos y a todas. Para mi es super mega archi recomendable.

¿Cómo fue trabajar con Nelson Valente?

Nelson es un genio absoluto. Es muy inteligente, muy crack, tiene un humor que además te hacen quedar bien como actriz. Todo el tiempo busca sutilezas y cositas que le sumen al personaje, la verdad fue un lujo y un placer todo el proceso de ensayo. Encima, es una obra que preparamos varias veces porque ya tuvimos tres Mechitas, que es el personaje que primero hizo Natalie Pérez, después Flor Vigna y ahora Mica Riera. La obra no paró de mejorar, realmente creo que esta en su mejor momento.

¿Encontras puntos en común entre tu personaje y vos?

¡Obvio, recontra! Mi personaje es Susana, con Pablo Rago somos marido y mujer, él es Luis, y estamos recién reconciliados después de una crisis muy grande y haber hecho terapia de pareja durante un año. Estamos como nuevos, muy insoportables, acaramelados… y nos creemos que la tenemos re clara, que sabemos un montón de todo mientras estamos tratando de ayudar a nuestra pareja amiga que esta bastante en crisis. Con Susana tenemos en común el ponerse a predicar… me ha pasado en varias oportunidades en la vida, pero mas que nada con el embarazo y el parto, que fue algo que yo estudie mucho porque me llene de información, es un tema que me apasiona. De mis amigas, soy la que mas sabia en ese momento, tenía mucha data, y me encantaba compartirla… después me fui tranquilizando, ¡era hiper insoportable, y era como, ‘no, no, vos tenés que hacer esto’! Pero después fui entendiendo que lo importante es tener la información y después que cada una haga lo que le parezca mejor; Susana y Luis creen que la tienen clarísima, y que les pueden decir que es lo que tienen que hacer.

¿Y tenés alguna otra cosa en común?

Aparte de eso, que Susana consume cosas… (se ríe). Ella está todo el tiempo tomando gotitas y tranquilizantes, así que, aunque no lo hago al ritmo de Susana, si soy de andar con mi valijita de medicina… (se ríe otra vez).

¿Qué buscan transmitirle a la audiencia?

Lo más importante que queremos transmitir es la posibilidad de pasarla bien, pasar un rato hermoso y divertirnos muchísimo, es lo que ha pasado en el 99,9% de las funciones- no digo 100 para dejarnos un margen… Se disfruta muchísimo ver como la gente se divierte, y me parece que en los tiempos que corren es lo mejor que les podemos dar. También se trata de reírse de uno mismo, hablamos de cosas que nos pasan a todos, y me parece que eso hace muy bien también.

¿Hay algún momento que recuerdes de los ensayos o funciones que se haya quedado con vos?

¡Muchísimos! Estamos divirtiéndonos mucho arriba del escenario, ya nos ha pasado de todo: nos ha pasado de tentarnos muchísimo y tratamos de mantener la cordura, pero tenemos un montón de cositas que nos pasan, nos conocemos mucho. Con Pablo tenemos millones de micro cositas que sabemos, cada vez que me olvido de algo de la letra, Pablo me hace un gesto como si se estuviera sacando el sudor de la frente cuando recupero la información y la digo como si estuviera diciendo, ¡zafamos! Hemos tenido todo tipo de situaciones y siempre salimos airosos y divirtiéndonos, y eso es lo mas lindo, de esas tenemos miles, esta buenísimo. Mis compañeros me cargan, porque soy conductora y entonces tengo el problemita de que me encanta charlar; al terminar la obra yo me quedaría charlando con la gente ida y vuelta. Mis compañeros me cargan, me dicen ‘dale, dale Conte, da la voz que te encanta’.

¿Alguna en particular que te gustaría compartir?

Bueno, en el verano, tuvimos la copa del mundo que vino a vernos con Chiqui Tapia, vino Mirtha… ¡Ah, nos paso una vez que un hombre había hablado con la producción antemano para pedirle la mano a su mujer al terminar la obra, y sucedió! Se arrodillo y le pidió casamiento a su novia, así que tuvimos esa secuencia también. Lo hicimos subir medio sin saber que iba a pasar- y sí, le dijo que sí.

¿Y consideras que a través del teatro podés mostrar facetas tuyas que no podrías en otros lugares del entretenimiento?

Como conductora seguro que es distinto, porque soy yo: en el sentido de que no soy de hacer un personaje, y cuanto más pasan los años y soy cada vez más real en ese sentido- hay menos careteada, si estoy bien, y si no también. Pero como actriz estoy experimentando mi momento mas importante. Hace un montón que no me subía al escenario, siento que fue como recuperarme a mí misma como actriz, y también poder decir ¡me gusto y soy buena! Me siento al nivel de mis compañeros y eso es decir muchísimo, estoy laburando con Pablo Rago que es un genio absoluto y con Luciano, que son dos actores que laburan hace 120 años, y con Mica que viene de romperla toda en la serie de Fito Páez. Sentirme pareja en ese nivel a mi me sube. Siento que arranco una nueva era como actriz en la que yo todavía no incursione, así que vendrá ahora el tiempo de ver que puedo dar.